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22:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Вице-премьер пострадал в результате ДТП в Москве

Вице-премьер Алексей Оверчук пострадал в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь политика.

Источник: РИА "Новости"

Представитель подтвердил, что в момент аварии чиновник находился в машине. На данный момент он доставлен в Центральную клиническую больницу.

По информации источника «Интерфакса», в результате аварии с участием трех автомобилей пострадали два человека.

О том, что в столице произошло ДТП с машиной вице-премьера, стало известно ранее. Отмечалось, что в момент ДТП Оверчук находился в машине вместе с водителем. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель отечественного автомобиля, выехавший на разделительную полосу, по которой двигался чиновник.

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Оверчук занимает должность заместителя председателя правительства России с 21 января 2020 года. До этого занимал пост заместителя руководителя Федеральной налоговой службы.

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