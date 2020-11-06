Вице-премьер пострадал в результате ДТП в Москве

22:02 (мск), источник: Lenta.Ru
Представитель подтвердил, что в момент аварии чиновник находился в машине. На данный момент он доставлен в Центральную клиническую больницу.
По информации источника «Интерфакса», в результате аварии с участием трех автомобилей пострадали два человека.
О том, что в столице произошло ДТП с машиной
Оверчук занимает должность заместителя председателя правительства России с 21 января 2020 года. До этого занимал пост заместителя руководителя Федеральной налоговой службы.