Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 7 ноябряОктябрьская революция, первый в России вытрезвитель, покушение на Горбачева, день рождения Рины Зеленой и другие важные события этого дня
Фоторепортажи
16Названа самая смешная фотография дикой природы 2020 года
24Скончался легендарный сэр Шон Коннери
00:17 (мск), источник: Интерфакс

Ефремов этапирован в колонию Белгородской области

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — Осужденный к семи с половиной годам колонии актер Михаил Ефремов отправлен к месту отбывания наказания в колонию в Белгородскую область.

Источник: Агентство «Москва»

«Ефремов этапирован в Белгородскую область для дальнейшего отбытия наказания», — сообщил «Интерфаксу» в пятницу вечером ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд смягчил наказание до 7,5 лет.

Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Изначально сообщалось, что Ефремов будет отбывать наказание в хозотряде московского СИЗО, однако сегодня пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявило, что осужденный отправлен для отбывания наказания, не назвав конкретное исправительное учреждение.

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы
 Беспилотникам GM разрешили ездить без испытателя в Сан-Франциско
Росстат заявил о росте смертности от COVID-19 на четверть в сентябре
Каким мы запомним Михаила Жванецкого
Вице-премьер пострадал в результате ДТП в Москве
Путин прокомментировал победу уборщицы на выборах
Выборы в США: последние данные из решающих штатов
Попова рассказала, где чаще всего люди заражаются коронавирусом
В Японии обнаружили плавающую под водой осу-годзиллу
Горячие темы на Авто
По поводу вечно недовольных. 887
Устрою пивной день. Ну надо же иногда. Пятница все же. 307
А хте единение,салюты,громогласное... и прочий байдатрамп? 183
Всё в машине устраивает, но мне говорят, что пора её менять 165
Новости партнеров
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Фургала отпустят из СИЗО
Как выглядит 81-летняя Эдита Пьеха без сценического грима и парика
В ПФР рассказали, как пенсионерам получить прибавку в 10 000 рублей
Популярные темы на «Детях»
Косоглазие, которое не косоглазие. 332
Как реагировать? 285
Как она смотрит в глаза родным мужа,чувствуют что? 238
Разговор с приятельницей 166
Леди
Нино Нинидзе блеснула стройными ногами в мини Красотка!
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Как выглядит 81-летняя Эдита Пьеха без сценического грима и парика
15 звезд-евреев, не афиширующих свою национальность
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь