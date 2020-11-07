Ефремов этапирован в колонию Белгородской области

«Ефремов этапирован в Белгородскую область для дальнейшего отбытия наказания», — сообщил «Интерфаксу» в пятницу вечером ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд смягчил наказание до 7,5 лет.
Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).
Изначально сообщалось, что Ефремов будет отбывать наказание в хозотряде московского СИЗО, однако сегодня пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявило, что осужденный отправлен для отбывания наказания, не назвав конкретное исправительное учреждение.
ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.