07:56 (мск), источник: ТАСС
Суд арестовал земельный участок и жилой дом Фургала в Подмосковье
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/ — Защита
Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на земельный участок площадью четверть гектара и недостроенный дом в Подмосковье, принадлежащие обвиняемому в организации убийств
Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.
«В рамках расследования уголовного дела в отношении Сергея Фурагала одним из районных судов столицы наложены обеспечительные меры на земельный участок, расположенный в Дмитровском районе Московской области. Его общая площадь составляет 2 500 кв. м», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на арестованном участке также расположен жилой дом в завершающейся стадии строительства. «На участке находится огромный, почти достроенный дом, в нем уже выполнена покраска», — сказал источник. Он уточнил, что арест был наложен в середине сентября.
Защита