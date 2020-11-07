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07:56 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал земельный участок и жилой дом Фургала в Подмосковье

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/ — Защита экс-губернатора Хабаровского края считает арест этой недвижимости необоснованным.

Источник: РИА "Новости"

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на земельный участок площадью четверть гектара и недостроенный дом в Подмосковье, принадлежащие обвиняемому в организации убийств экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

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Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

«В рамках расследования уголовного дела в отношении Сергея Фурагала одним из районных судов столицы наложены обеспечительные меры на земельный участок, расположенный в Дмитровском районе Московской области. Его общая площадь составляет 2 500 кв. м», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на арестованном участке также расположен жилой дом в завершающейся стадии строительства. «На участке находится огромный, почти достроенный дом, в нем уже выполнена покраска», — сказал источник. Он уточнил, что арест был наложен в середине сентября.

Защита экс-губернатора считает, что арест данной недвижимости необоснован. «Мы уже обжаловали это решение, так как считаем его незаконным», — сообщил ТАСС адвокат Михаил Карапетян.

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