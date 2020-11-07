Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 7 ноябряОктябрьская революция, первый в России вытрезвитель, покушение на Горбачева, день рождения Рины Зеленой и другие важные события этого дня
Фоторепортажи
12Толпа устроила погромы во время протестов в Филадельфии
14Новые карантины в странах Европы
10:48 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 20 396 зараженных коронавирусом

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России второй день подряд превышает 20 тыс. За минувшие сутки было выявлено 20 396 случаев, общее число инфицированных возросло до 1 753 836, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

COVID-19: Новые случаи
США
11:02 (мск)5829 новых случаев коронавируса выявили в Москве за сутки
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
«На пандемию можно влиять». В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

В относительном выражении, по данным штаба, прирост два дня не превышает 1,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Дагестан (0,5%), Татарстане, Чувашской Республике (по 0,6%), Ханты-Мансийском АО, Московской области, Республике Марий Эл (по 0,7%).

В частности, за сутки в Москве выявили 5 829 случаев заражения коронавирусом, 629 — в Московской области, 434 — в Нижегородской области, 359 — в Архангельской области и 322 — в Краснодарском крае.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 410 658 человек.

Число выздоровевших и умерших

Число выздоровевших россиян за сутки возросло на 16 803 против 16 955 днем ранее.

В общей сложности уже вылечились 1 312 927 человек, или 74,9% заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 675 пациентов в Москве, 437 — в Самарской области, 435 — в Московской области, 421 — в Нижегородской области, 397 — в Воронежской области, 352 — в Волгоградской области, 324 — в Кемеровской области.

Видео
В Минздраве назвали главные симптомы коронавируса

Число летальных исходов за сутки возросло на 364 против 378 днем ранее и достигло 30 251.

В частности, за сутки было зарегистрировано 75 смертей в Москве, 18 — в Ростовской области, 14 — в Московской, 12 — в Нижегородской, по 10 — в Самарской и Ульяновской.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба.

Следует иметь в виду, что информация штаба является неполной и не учитывает уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы. Так, по данным Росстата, с апреля по конец сентября в стране из-за коронавируса умерли 31 969 человек, еще в 23 702 случаях инфекция была выявлена, но не стала непосредственной причиной смерти. В штабе при этом сообщали о 20 867 летальных исходах за этот период.

 "Понимала, что он хочет жить, пытается помочь нам его найти, но у нас ничего не получается"
Режиссер призывает не верить тому, что говорит нам телевизор, и думать своей головой
Байден заявил, что выиграет 300 голосов выборщиков
Россиян предупредили о необычном способе кражи денег с карт
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму в России
Вице-премьер пострадал в результате ДТП в Москве
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
Ефремов этапирован в колонию Белгородской области
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Советский ученый скрестил человека с гориллой: к чему это привело
Дети
Поклонники восхищаются новым фото Сергея Лазарева и его сына В сети уверены, что Никита растет очень красивым мальчиком
Леди
Вера Брежнева показала честное фото в боди Певица отказалась от фотошопа.
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь