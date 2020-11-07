В России за сутки выявили 20 396 зараженных коронавирусом

В относительном выражении, по данным штаба, прирост два дня не превышает 1,2%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Дагестан (0,5%), Татарстане, Чувашской Республике (по 0,6%), Ханты-Мансийском АО, Московской области, Республике Марий Эл (по 0,7%).
В частности, за сутки в Москве выявили 5 829 случаев заражения коронавирусом, 629 — в Московской области, 434 — в Нижегородской области, 359 — в Архангельской области и 322 — в Краснодарском крае.
Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 410 658 человек.
Число выздоровевших россиян за сутки возросло на 16 803 против 16 955 днем ранее.
В общей сложности уже вылечились 1 312 927 человек, или 74,9% заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 675 пациентов в Москве, 437 — в Самарской области, 435 — в Московской области, 421 — в Нижегородской области, 397 — в Воронежской области, 352 — в Волгоградской области, 324 — в Кемеровской области.
Число летальных исходов за сутки возросло на 364 против 378 днем ранее и достигло 30 251.
В частности, за сутки было зарегистрировано 75 смертей в Москве, 18 — в Ростовской области, 14 — в Московской, 12 — в Нижегородской, по 10 — в Самарской и Ульяновской.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба.
Следует иметь в виду, что информация штаба является неполной и не учитывает уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы. Так, по данным Росстата, с апреля по конец сентября в стране из-за коронавируса умерли 31 969 человек, еще в 23 702 случаях инфекция была выявлена, но не стала непосредственной причиной смерти. В штабе при этом сообщали о 20 867 летальных исходах за этот период.