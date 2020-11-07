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15:16 (мск), источник: ТАСС

Заражение норок коронавирусом выявили еще в пяти странах

ЖЕНЕВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Инфицирование норок коронавирусом зарегистрировано помимо Дании еще в пяти странах. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Источник: РИА "Новости"
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«На настоящий момент шесть государств, а именно Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США, сообщили во Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE) о наличии вируса SARS-CoV-2 у норок на фермах», — говорится в опубликованном в Женеве информационном бюллетене ВОЗ.

Отмечается, что коронавирус в основном передается между людьми при близком контакте, однако «имеются также примеры передачи между людьми и животными». Случаи заражения SARS-CoV-2 были выявлены во время тестов у норок, собак, домашних кошек, львов и тигров. По данным ВОЗ, норки «заражаются от инфицированных коронавирусом людей».

«Норки могут служить резервуаром для SARS-CoV-2, передавая вирус друг другу, и представляя риск в том, что касается передачи вируса от норок человеку. Люди могут затем передавать вирус внутри человеческой популяции. Может происходить также передача от человека норкам», — пояснили в ВОЗ.

Эксперты организации исходят из того, что при распространении инфекции между человеком и животными «возможна генетическая модификация вируса». Ее можно обнаружить посредством изучения последовательности генома.

В Дании с июня 2020 года было обнаружено 214 случаев передачи коронавируса от норок людям. При этом в 12 из них, по состоянию на 5 ноября, речь шла об «уникальной разновидности» вируса.

Все 12 случаев были выявлены в Северной Ютландии в Дании у людей в возрасте от семи до 79 лет: восемь инцифированных имели отношение к норковым фермам, а четверо — это местные жители. Первоначальные исследования указывают на то, что у этих пациентов клиническая картина, тяжесть протекания заболевания и передача вируса схожи с тем, как обычно ведет себя SARS-CoV-2, пояснили эксперты.

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«Тем не менее эта разновидность [вируса], которая известна как разновидность “очага 5”, имеет комбинацию мутаций или изменений, которые прежде не наблюдались», — констатировали в ВОЗ.

На настоящий момент специалистам не ясно, какие последствия могут иметь эти мутации. Вместе с тем, результаты предварительных исследований говорят о том, что «конкретно эта связанная с норками разновидность [вируса], обнаруженная как у норок, так и у людей, привела к умеренному снижению чувствительности нейтрализующих антител», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ.

Для проверки этих выводов, правда, «требуются дальнейшие научные и лабораторные исследования». Они необходимы, чтобы «понять любые потенциальные последствия» для диагностики, лечения и вакцинации.

Норковые фермы под надзором

В ВОЗ обращают внимание на тот факт, что факты инфицирования, выявленные на норковых фермах, свидетельствуют о том, что популяция норок играет важную роль в передаче вируса и что необходимо тщательное наблюдение за ситуацией, особенно «вокруг районов, где обнаружены такие животные резервуары [вируса]».

Датское правительство приняло в среду решение об уничтожении всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. Известно, что коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в Дании. Особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии.

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