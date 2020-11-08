00:55 (мск), источник: ТАСС
Во Франции число умерших от COVID-19 превысило 40 тыс
Число инфицированных составило в стране за весь период распространения коронавируса 1 748 705.
ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Распространение во Франции нового коронавируса привело к смерти более 40 тыс. человек. Такие данные сообщило в субботу мониторинговое агентство Sante Publique France, действующее при Министерстве здравоохранения.
За 24 часа, прошедшие с вечера пятницы, по сведениям, полученным из больниц, умели 306 человек. Всего за время эпидемии в больницах умерли 27 660 человек.
Число инфицированных составило в стране за весь период распространения коронавируса 1 748 705. За семь дней госпитализировано 20 009 заболевших, из них 3 003 помещены в реанимацию. В стране насчитывается 3 042 очага заболевания, из которых 912 находятся в домах престарелых. Из 101 департамента страны в 99 эксперты расценивают ситуацию с коронавирусом в ранге повышенной опасности.