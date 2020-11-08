18:12 (мск), источник: Интерфакс
В Индии зарегистрировали резкий рост случаев заражения COVID-19
Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — В Индии за последние сутки зарегистрировали 45,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает Associated Press.
Таким образом, с начала пандемии в стране выявили свыше 8,5 млн случаев заражений COVID-19.
Кроме того, за последние сутки в этой стране скончались 559 человек, у которых ранее выявили коронавирус, и общее число летальных исходов среди зараженных COVID-19 достигло 126,1 тыс.
В последние дни в Индии наблюдалась в целом спокойная обстановка с коронавирусом, день ото дня там выявляли все меньшее число заболевших, тогда как в середине сентября фиксировали по 100 тыс. случаев за сутки.
Однако теперь в Дели выявляют порядка 7 тыс. заболевших за сутки, тогда как в сентябре их число падало до 1 тыс.
При этом в индийском правительстве не исключают, что эта тенденция может не только сохраниться, но и ухудшиться в преддверии зимы.