8 ноября, источник: ТАСС
В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом
Общее число умерших в столице от инфекции достигло 7 361.
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов
«В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз “пневмония” и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.
Всего за время пандемии в столице число умерших пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, достигло 7 361.
Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 468 269 случаев заражения, из них 5 751 за последние сутки. Выздоровели 339 913 человек.