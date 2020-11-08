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8 ноября, источник: ТАСС

В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом

Общее число умерших в столице от инфекции достигло 7 361.

COVID-19: Новые случаи
США
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Источник: AP 2020

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 72. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз “пневмония” и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице число умерших пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, достигло 7 361.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 468 269 случаев заражения, из них 5 751 за последние сутки. Выздоровели 339 913 человек.

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