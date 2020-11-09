09:24 (мск), источник: ТАСС
Военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем
По данным источника, он забаррикадировался на территории военной части.
ВОРОНЕЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий убил трех человек на военном аэродроме под Воронежем. Он забаррикадировался на территории части, сообщил источник в экстренных службах региона.
«Военнослужащий устроил стрельбу, стрелял из пистолета, который забрал у офицера. Убиты трое человек. Сейчас он [нападавший] забаррикадировался на территории части», — сказал собеседник агентства.
Власти Воронежской области подтвердили факт ЧП на военном аэродроме. Об этом ТАСС заявили в