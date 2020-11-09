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09:24 (мск), источник: ТАСС

Военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем

По данным источника, он забаррикадировался на территории военной части.

ВОРОНЕЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий убил трех человек на военном аэродроме под Воронежем. Он забаррикадировался на территории части, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Военнослужащий устроил стрельбу, стрелял из пистолета, который забрал у офицера. Убиты трое человек. Сейчас он [нападавший] забаррикадировался на территории части», — сказал собеседник агентства.

Власти Воронежской области подтвердили факт ЧП на военном аэродроме. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе администрации области. «Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там [на аэродроме] несколько погибших», — сообщили там.

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