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10:20 (мск), источник: ТАСС

Стрельба на военном аэродроме под Воронежем. Главное

Военнослужащий устроил стрельбу 9 ноября на военном аэродроме Балтимор под Воронежем.

Источник: РИА "Новости"
  • Три человека погибли, среди них, по данным источника, два офицера и солдат-срочник.
  • Еще один солдат-срочник ранен и находится сейчас в реанимации. В ФГКУ «416-й Военный госпиталь Минобороны России» уточнили, что у него повреждены мягкие ткани в районе ключицы и лопатки, угрозы жизни нет.
  • Нападавший стрелял из пистолета, который забрал у офицера.
  • В Западном военном округе заявили, что командование части и правоохранительные органы разыскивают стрелявшего военного. При этом источник сообщил, что он забаррикадировался на территории военной части.
  • Власти региона выясняют подробности произошедшего.
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