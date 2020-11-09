Стрельба на военном аэродроме под Воронежем. Главное

Три человека погибли, среди них, по данным источника, два офицера и солдат-срочник.
Еще один солдат-срочник ранен и находится сейчас в реанимации. В ФГКУ «416-й Военный госпиталь Минобороны России» уточнили, что у него повреждены мягкие ткани в районе ключицы и лопатки, угрозы жизни нет.
Нападавший стрелял из пистолета, который забрал у офицера.
В Западном военном округе заявили, что командование части и правоохранительные органы разыскивают стрелявшего военного. При этом источник сообщил, что он забаррикадировался на территории военной части.
Власти региона выясняют подробности произошедшего.