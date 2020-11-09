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15:19 (мск), источник: ТАСС

Срочника, устроившего стрельбу под Воронежем, задержали

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев в военной части в Воронежской области, задержали. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Источник: РИА "Новости"

«Полиция задержала. Живой», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что срочника задержали за территорией воинской части.

Новость
Стрельба на военном аэродроме под Воронежем. Главное

Ранее в пресс-службе ЗВО сообщили, что около пяти утра в понедельник военнослужащий из состава суточного наряда по парку одной из воинских частей в Воронежской области напал на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части, завладел оружием офицера и скрылся. В результате нападения погибли трое военнослужащих, еще один госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия).

Военный аэродром Балтимор относится к Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина и уже более семи лет находится на ремонте, в декабре 2019 года сообщалось о планах завершить его к сентябрю — октябрю 2020 года. Взлетная полоса аэродрома предназначена для всех типов современных самолетов, как военных, так и гражданских.

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