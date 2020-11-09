19:34 (мск), источник: РБК
Минобороны заявило о сбитом российском вертолете в Армении
Машину сбили из переносного
Упавший в Армении российский вертолет был сбит. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.
Вертолет Ми-24 сбили из переносного
«В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении», — сообщили в Минобороны.
Во время обстрела два члена экипажа погибли, третий был ранен — его эвакуировали с травмами средней тяжести, говорится в сообщении.
102 военная база дислоцирована в Гюмри, ее командование разбирается, кто стрелял по российскому вертолету.
Мария Лисицына
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