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19:34 (мск), источник: РБК

Минобороны заявило о сбитом российском вертолете в Армении

Машину сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса рядом с границей с Азербайджаном, сообщили в Москве. Погибли два человека

Источник: РИА "Новости"

Упавший в Армении российский вертолет был сбит. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Вертолет Ми-24 сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса вблизи границы с Азербайджаном рядом с армянским населенным пунктом Ерасх, сообщили в ведомстве. В это время вертолет сопровождал автоколонну 102 российской военной базы, уточнили там.

«В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении», — сообщили в Минобороны.

Во время обстрела два члена экипажа погибли, третий был ранен — его эвакуировали с травмами средней тяжести, говорится в сообщении.

102 военная база дислоцирована в Гюмри, ее командование разбирается, кто стрелял по российскому вертолету.

Мария Лисицына

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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