20:42 (мск), источник: РИА Новости
Азербайджан признал, что сбил российский вертолет
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолет Ми-24. Об этом сообщает МИД страны.
В ведомстве объяснили, что ошибка произошла
Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны.
Баку выразил готовность выплатить компенсацию в связи со случившимся.
Азербайджанская сторона выразила соболезнования родным и близким погибших членов экипажа.
Ранее Минобороны России сообщило, что Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Вертолет сопровождал колонну 102-й российской военной базы, когда по нему нанесли удар из ПЗРК. В результате падения Ми-24 погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.
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