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20:42 (мск), источник: РИА Новости

Азербайджан признал, что сбил российский вертолет

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолет Ми-24. Об этом сообщает МИД страны.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве объяснили, что ошибка произошла из-за того, что вертолет пролетал в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в то время как в ходе нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения. Полет проходил в темное время суток, на малой высоте и вне зоны радарного обнаружения средств ПВО, утверждают в МИД Азербайджана. Кроме того, российские вертолеты прежде не были замечены в районе, где произошел инцидент.

Из-за напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с «возможными провокациями армянской стороны», дежурный боевой расчет принял решение открыть огонь на поражение, рассказали в МИД.

Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны.
МИД Азербайджана

Баку выразил готовность выплатить компенсацию в связи со случившимся.

Азербайджанская сторона выразила соболезнования родным и близким погибших членов экипажа.

Ранее Минобороны России сообщило, что Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Вертолет сопровождал колонну 102-й российской военной базы, когда по нему нанесли удар из ПЗРК. В результате падения Ми-24 погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

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