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9 ноября, источник: РБК

В Москве за сутки умерли 68 заразившихся коронавирусом

За последние сутки от коронавирусной инфекции в Москве умерли 68 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Это меньше, чем в предыдущие дни (75, 74 и 72 умерших). Всего с начала эпидемии в столице от коронавируса умерли 7429 человек. По данным оперативного штаба по всей страны жертвами COVID-19 к 9 ноября стали почти 30,8 тыс. человек.

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Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

Эта статистика расходится с данными Росстата. Причина в методологии учета. Так, Росстат зафиксировал более 55 тыс. смертей от COVID-19 по всей России только за апрель—сентябрь, в то время как оперативный штаб — чуть менее 31 тыс. по стране за все время пандемии. В Росстате учитывают летальные исходы, наступившие от других заболеваний на фоне коронавируса, а также умерших, у которых инфекцию обнаружили уже после смерти.

В понедельник в столице зафиксировали новый рекорд с начала эпидемии по суточному приросту — почти 6,9 тыс. новых пациентов. Предыдущий антирекорд был 7 мая — 6703 подтвержденных случая. Кроме того, максимум зафиксирован и в общероссийской статистике — 9 ноября впервые зарегистрировали более 21 тыс. новых заболевших.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что Россия не вводит тотальный локдаун из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, потому что, как и некоторые другие страны, имеет потенциал избежать полной остановки экономики.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 13 регионах, где показатели заболеваемости выше среднероссийских, нужно усилить ограничения по COVID-19. В их числе Магаданская, Архангельская, Сахалинская области, Ингушетия, Хакасия, Забайкалье и другие.

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