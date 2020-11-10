В здание правительства Армении ворвались протестующие

По данным «Интерфакса», в здание вошли десятки человек. Они громят двери, окна и сорвали табличку с кабинета премьера Никола Пашиняна. «Где Никол, где этот предатель», — передает агентство слова протестующих.
«РИА Новости» утверждает, что в здание правительства вошли сотни человек.
Полиция не применяла силу и пыталась успокоить митингующих, передает ТАСС. По подсчетам «Интерфакса», на улице возле здания правительства митингуют несколько сотен человек.
Ранее сегодня, 10 января, стало известно, что президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении войны в Карабахе. Россия направит в регион 1960 миротворцев, а Армения выведет свои войска.
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