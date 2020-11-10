Ефремов будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области

«В четвертую исправительную колонию [будет направлен]», — сказал адвокат.
Васильев отметил, что в Белгородской области это единственная колония общего режима в городе Алексеевка, в которой отбывают наказание впервые осужденные.
По его словам, сегодня Ефремов был доставлен в СИЗО-3 в Белгороде и помещен на 20-дневный карантин. Карантин он проходит в СИЗО, так как во многих колониях нет такой возможности. Сегодня актеру исполнилось 57 лет.
22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор Пресненского районного суда Москвы сократил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим. В пятницу актер был этапирован из московского СИЗО к месту отбытия наказания.