Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого Азербайджаном Ми-24

«Вы знаете, что вчера в результате трагического инцидента погибли два наших товарища — летчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший лейтенант Федин Роман Васильевич», — сообщил Путин во вторник на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
«Пострадал и летчик-оператор, штурман звена. Пожелаем ему выздоровления скорейшего», — добавил глава государства.
Участники совещания почтили память погибших летчиков минутой молчания.
Накануне российский Ми-24 сбили в воздушном пространстве над территорией Армении из ПЗРК вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, одного эвакуировали с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации.
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье «Халатное отношение к службе, повлекшее за собой смерть двух и более человек по неосторожности, имевшее место в военное время и в боевых условиях».
Инцидент с российским вертолетом произошел на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Через несколько часов Баку, Ереван и Москва подписали четвертый за полтора месяца документ о деэскалации. В нем сказано, что стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
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