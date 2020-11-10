Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 10 ноябряБитва при Варне, переименование Сталинграда в Волгоград, присуждение Нобелевской премии по литературе Бунину и другие события этого дня
Фоторепортажи
16Названа самая смешная фотография дикой природы 2020 года
1010 самых грязных рек России
19:02 (мск), источник: РИА Новости

Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого Азербайджаном Ми-24

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал имена погибших членов экипажа вертолета Ми-24, который азербайджанские военные сбили над территорией Армении.

Источник: РИА "Новости"

«Вы знаете, что вчера в результате трагического инцидента погибли два наших товарища — летчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший лейтенант Федин Роман Васильевич», — сообщил Путин во вторник на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

«Пострадал и летчик-оператор, штурман звена. Пожелаем ему выздоровления скорейшего», — добавил глава государства.

Участники совещания почтили память погибших летчиков минутой молчания.

Накануне российский Ми-24 сбили в воздушном пространстве над территорией Армении из ПЗРК вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, одного эвакуировали с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье «Халатное отношение к службе, повлекшее за собой смерть двух и более человек по неосторожности, имевшее место в военное время и в боевых условиях».

Инцидент с российским вертолетом произошел на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Через несколько часов Баку, Ереван и Москва подписали четвертый за полтора месяца документ о деэскалации. В нем сказано, что стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса
Пушков сказал, что ждет Россию после победы Байдена
Муфтий объяснил запрет на браки с немусульманками
Адвокат рассказал о месте отбывания Ефремовым наказания
Путин назначил нового вице-премьера и министров
В Японии придумали роборуку для одиноких мужчин
Письмо в бутылке 32-летней давности озадачило его автора
Разработан порядок оформления больничных во время пандемии
Здоровье
Антитела к коронавирусу обнаружены у пациентов с другими диагнозами Некоторые люди могут иметь долю заимствованного ранее иммунитета.
Авто
Bugatti запатентовала в России 1500-сильный гиперкар Редкий авто будет стоить около 300 миллионов рублей
Новости партнеров
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
15 звезд-евреев, не афиширующих свою национальность
Популярные темы на «Детях»
Тема о хорошем) 197
Узнаете исторические личности в современное время ? 115
Проблемы с ходьбой в полтора года 94
Мой ребенок - левша 59
Леди
Пелагея кардинально сменила имидж и восхитила фанатов (фото) Певица поделилась кадрами со съемки
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь