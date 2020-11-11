04:23 (мск), источник: Коммерсантъ
Умер экс-начальник Центра примирения сторон в Сирии Юрий Евтушенко
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О смерти господина Евтушенко сообщило также руководство главного
Юрий Евтушенко родился в 1964 году в Новосибирске. Он служил в Дальневосточном, Сибирском и Центральном военном округах, а также в центральном аппарате Минобороны. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В 2018 году он несколько месяцев был начальником Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии.
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