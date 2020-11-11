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04:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер экс-начальник Центра примирения сторон в Сирии Юрий Евтушенко

В Санкт-Петербурге умер заместитель командующего Западного военного округа (ЗВО) генерал-майор Юрий Евтушенко, ему было 57 лет. В 2018 году он был начальником Центра примирения сторон в Сирии. Член общественной палаты Санкт-Петербурга Константин Блохин утверждает, что он умер от коронавируса, его слова передает «Петербургский дневник».

Источник: РИА "Новости"

О смерти господина Евтушенко сообщило также руководство главного военно-политического управления ВС РФ и командование ЗВО, передает газета Минобороны России «Красная звезда». Он скоропостижно умер «в результате тяжелой болезни». В сообщении не уточняется, чем именно болел господин Евтушенко.

Юрий Евтушенко родился в 1964 году в Новосибирске. Он служил в Дальневосточном, Сибирском и Центральном военном округах, а также в центральном аппарате Минобороны. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2018 году он несколько месяцев был начальником Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии.

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