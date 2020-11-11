Россиянку Осипову освободили из тюрьмы в США

«Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы “Данбери”, штат Коннектикут! Понимаем, что многое еще ей предстоит перенести, находясь в ожидании оглашения нового приговора. Вместе с тем, надеемся на справедливость по отношению к россиянке. Желаем Богдане здоровья, стойкости и успехов в отстаивании своих интересов! Продолжим добиваться возвращения соотечественницы на Родину», — говорится в сообщении ведомства.
Апелляционный суд США 9 ноября потребовал немедленно освободить россиянку. Адвокат Осиповой гарантировал, что его подзащитная обязательно явится на онлайн-заседание окружного суда штата Канзас по повторному приговору.
Богдану Осипову арестовали в США в августе 2018 года по обвинению в похищении собственных детей и вымогательстве. В июне 2019-го американский суд приговорил ее к семи годам тюремного заключения. Россиянку также обязали принять все усилия для возвращения на территорию Соединенных Штатов.
Осипова имеет двойное гражданство — России и США. В 2014 году, когда она вернулась в РФ из США, ее дочь в возрасте одного года объявили в розыск, отмечая, что ребенок может находиться с матерью. Женщина обратилась в российский суд с иском об определении места жительства двоих детей от брака с американцем. Суд вынес решение оставить детей россиянке и определить их место жительства в России.
При этом по решению американского суда две малолетние дочери, у которых двойное гражданство — России и США, после развода родителей должны были остаться с отцом. В связи с этим, когда Осипова в 2017 году вернулась в США, ее задержали и обвинили в похищении детей и вымогательстве «международного масштаба» из-за просьб к бывшему супругу прислать денег.
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