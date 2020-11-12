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03:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Число зараженных коронавирусом в Италии превысило миллион

Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило один миллион, достигнув 1 028 424, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

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Источник: РИА "Новости"
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За последние сутки был выявлен 32 961 новый случай. За время пандемии умерли 42 953 человека, выздоровели — 372 113.

Италия находится на десятом месте по числу зараженных в мире. Первые три строчки занимают США (10,4 млн), Индия (8,6 млн), Бразилия (5,7 млн). Россия занимает четвертое место (1,8 млн). Всего в мире зарегистрировано 51, 97 млн случаев.

По количеству умерших Италия находится на шестом месте.

Больше всего летательных исходов зафиксировано в США (240,8 тыс.), Бразилии (162,8 тыс.) и Индии (127,5 тыс.). Россия занимает 13-е место (31,3 тыс.). В мире умерли 1,28 млн.

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