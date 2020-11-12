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10:49 (мск), источник: Известия

В России выявили 21 608 случаев COVID-19 за сутки

В России за минувшие сутки зафиксировали 21 608 новых случаев коронавируса. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

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Источник: РИА "Новости"

«За последние сутки в России выявлено 21 608 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 439 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 811 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (5997), Санкт-Петербурге (1667) и Подмосковье (729).

Накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что пандемия коронавирусной инфекции может завершиться, когда около 70% населения мира будут вакцинированы от вируса.

В среду директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки начала массовой вакцинации в России. По его прогнозу, она начнется в конце ноября — начале декабря 2020 года. Он отметил, что никаких серьезных побочных эффектов при использовании вакцины выявлено не было.

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