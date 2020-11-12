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17:46 (мск), источник: ТАСС

Верховный суд освободил из-под домашнего ареста фигурантов дела Майкла Калви

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Верховный суд России в четверг изменил с домашнего ареста на запрет определенных действий меру пресечения семерым фигурантам дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви о растрате 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

Источник: Reuters

«Изменить фигурантам дела меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий», — постановил судья.

Согласно новой мере пресечения, обвиняемым запрещено менять место жительства, выходить за пределы своих домов в ночное время, посещать помещения банка «Восточный» и компании «Первое коллекторское бюро», общаться вне судебных заседаний с фигурантами дела, получать и отправлять почтовые сообщения, пользоваться средствами телефонной связи, за исключением экстренных вызовов. Установленный судом срок действия новой меры пресечения — 13 января 2021 года.

Верховный суд учел, что расследование дела завершено и обвиняемые без нареканий со стороны правоохранительных органов провели под домашним арестом длительное время. Судом также были учтены положительные характеристики обвиняемых, наличие у них несовершеннолетних детей. Суд особо отметил представленные Калви сведения о его заболевании и необходимости ежедневных прогулок.

В обоснование освобождения обвиняемых суд привел выплату банку «Восточный» 2,5 млрд рублей, выделение которых в виде кредита ранее послужило причиной возбуждения дела.
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«Прихожу к выводу, что изменились обстоятельства, при которых фигурантам дела избиралась мера пресечения в виде содержания под домашним арестом. Необходимость дальнейшей меры пресечения в виде домашнего ареста отпала и не соответствует интересам правосудия», — зачитал постановление судья.

Верховный суд также снял арест с имущества фигурантов дела о растрате 2,5 млрд рублей. «Отказать в ходатайстве заместителя генерального прокурора Гриня о продлении ареста имущества», — постановил судья.

Суд снял арест с московских квартир, принадлежащих жене обвиняемого Филиппа Дельпаля и матери обвиняемого Ивана Зюзина. Суд также снял арест с двух мотоциклов, проданных обвиняемым Максимом Владимировым незадолго до возбуждения дела.

При вынесении решения суд учел переквалификацию обвинений со статьи «Мошенничество» на статью «Растрата», а также отказ потерпевших от имущественных требований. «Нет каких-либо сведений о том, что указанное имущество было получено с использованием незаконно полученных денежных средств», — сообщил судья в постановлении.

Как стало известно в ходе заседания ранее, долг в 2,5 млрд рублей, ставший основанием для возбуждения дела, был погашен перед банком «Восточный». В этой связи представители потерпевших заявили об отказе от имущественных требований.

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По делу сохраняется арест на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 2,5 млрд рублей.

Верховный суд в четверг также передал дело для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) от «Восточного» в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.

Помимо Калви, по делу проходят бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

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