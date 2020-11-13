11:53 (мск), источник: Известия
Ан-124 во время экстренной посадки повредил ВПП в Новосибирске
Самолет Ан-124 при аварийной посадке в новосибирском аэропорту Толмачево повредил
По словам собеседника информагентства, 10 рейсов отправлены на запасные аэродромы. В настоящее время готовится вторая ВПП.
Ранее в этот же день в Росавиации уточнили, что у самолета Ан-124 возникли проблемы с двигателем и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Борт принадлежит авиакомпании «Волга-Днепр» и направлялся по маршруту
В итоге Ан-124 в новосибирском аэропорту Толмачево выкатился за пределы
Судно при посадке получило повреждение двигателя, фюзеляжа, шасси. Однако все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали.
Кроме того, в настоящий момент следственное управление на транспорте Следственного комитета России ведет доследственную проверку по факту аварийной посадки самолета.