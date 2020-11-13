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11:53 (мск), источник: Известия

Ан-124 во время экстренной посадки повредил ВПП в Новосибирске

Самолет Ан-124 при аварийной посадке в новосибирском аэропорту Толмачево повредил взлетно-посадочную полосу (ВПП). Об этом в пятницу, 13 ноября, «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Источник: РИА "Новости"

По словам собеседника информагентства, 10 рейсов отправлены на запасные аэродромы. В настоящее время готовится вторая ВПП.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в этот же день в Росавиации уточнили, что у самолета Ан-124 возникли проблемы с двигателем и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Борт принадлежит авиакомпании «Волга-Днепр» и направлялся по маршруту Новосибирск-Вена.

В итоге Ан-124 в новосибирском аэропорту Толмачево выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Источник: РИА "Новости"

Судно при посадке получило повреждение двигателя, фюзеляжа, шасси. Однако все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали.

Кроме того, в настоящий момент следственное управление на транспорте Следственного комитета России ведет доследственную проверку по факту аварийной посадки самолета.

В аэропорту Новосибирска Ан-124 выкатился за пределы полосы
Во время загрузки произошла ошибка.
12:27 (мск)© Ньюстюб
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