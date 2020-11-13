В Томске задержан мэр Иван Кляйн

Как указывается в деле, градоначальник приказал подчиненному подготовить документы о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у его предприятия, что стало основанием для отказа застройщику в возведении там многоэтажных жилых домов. Иван Кляйн стал третьим мэром Томска, привлеченным к уголовной ответственности.
В Томске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) в отношении мэра Ивана Кляйна, возглавляющего город с 2013 года. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ (СКР).
Ивана Кляйна задержали прямо на рабочем месте. Во время совещания, которое проходило по видеоконференц-связи, в его кабинет вошли правоохранители и предъявили санкцию на обыск, которую выдал суд. При этом трансляция не прерывалась, и сотрудники мэрии, находившиеся по другую сторону телемоста, еще какое-то время наблюдали за происходящим с мониторов своих компьютеров. Одним наручником его приковали к руке оперативника и через главный вход на глазах подчиненных препроводили к микроавтобусу СКР.
Во время загрузки произошла ошибка.
Обыски также прошли в доме градоначальника и в офисе компании «Томское пиво», которую до избрания мэром возглавлял Иван Кляйн.
Следствие полагает, что чиновник хоть и оставил фирму, но продолжал покровительствовать ей, используя свою должность.
По предварительным данным, в 2016 году градоначальник дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры горадминистрации внести в геоинформационную систему «Геокад» недостоверные сведения о том, что предприятие имеет 300-метровую санитарно-защитную зону, и отказать в пересмотре ее границ. Об этом просил томский застройщик, планировавший возвести там жилые высотки.
«В январе 2017 года подозреваемый подписал постановление о внесении изменений в генплан и правила землепользования и застройки Томска в отношении указанного земельного участка, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено», — указывается в материалах дела, основанием для возбуждения которого послужили материалы ФСБ. О том, какой версии придерживается чиновник Кляйн, неизвестно.
Как стало известно «Ъ», мера пресечения мэру будет избрана в субботу.
В администрации Томска сообщили, что временно исполнять обязанности градоначальника станет вице-мэр Михаил Ратнер, курирующий экономический блок. «Власть не имеет права и не будет вмешиваться в работу правоохранительных органов», — прокомментировал задержания мэра губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Оценку ситуации дали в региональном отделении «Единой России», в которой состоит Иван Кляйн.
«Когда заводят уголовное дело, то партия обязана приостановить членство до решения суда. Решение о приостановке в течение десяти дней принимают руководящие органы — президиум регионального политсовета либо местный политсовет. Если суд признает человека виновным, то мы обязаны исключить его из партии», — рассказал «Ъ» пресс-секретарь местного реготделения «Единой России» Галина Шубина.
До прихода во власть Иван Кляйн возглавлял ОАО «Томское пиво» (ТМ «Крюгер», «Бархатное», «Чешский джбанек», «Благодей» и др.), выпускающее пиво и безалкогольные напитки.
Продукция компании реализуется в России, Казахстане, Монголии, Китае. В 2019 году она произвела 14,6 млн дкл пива (-3,3% к показателям 2018 года), кваса — 3 млн дкл. Доля предприятия на рынке пива в РФ — 1,9%, на рынке производства кваса — 4,4%, следует из отчетности компании. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2019 году составила 5,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб. Иван Кляйн является основным владельцем предприятия: ему принадлежит 51,02%, остальные совладельцы — члены его семьи. Директор предприятия — супруга Ивана Кляйна Галина. Также Иван Кляйн является совладельцем томского ООО «ТД “Крюгер”» (50%), с 2013 года — доверительный управляющий доли Галина Кляйн.
Иван Кляйн стал мэром в октябре 2013 года, набрав 62,23% голосов избирателей. Единоросс считался фаворитом гонки с самого ее начала, как «хорошего хозяйственника, порядочного человека» его охарактеризовал и губернатор Сергей Жвачкин. В 2018 году он подтвердил свои полномочия, переизбравшись.
Иван Кляйн — третий глава Томска, в отношении которого возбуждено уголовное дело. За коррупцию внушительный срок — 11 лет и 8 месяцев строгого режима — получил Александр Макаров, который руководил Томском в 1996—2006 годах. Затем был осужден Николай Николайчук, возглавлявший город с 2006 по 2013 год. Он обвинялся в превышении полномочий при организации строительства автодорог и был приговорен к четырем годам условно.
Константин Воронов, Оксана Павлова, Юлия Сасевич, Новосибирск
Во время загрузки произошла ошибка.