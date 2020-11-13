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16:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Двигатель «Руслана» развалился в воздухе

Аварийная посадка грузового самолета остановила полеты в Новосибирске.

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8
фотографий
8
фотографий

В Новосибирске Следственный комитет России (СКР) выясняет обстоятельства инцидента с самолетом Ан-124 «Руслан» в аэропорту Толмачево.

По предварительным данным, грузовой борт, едва взлетев и взяв курс на Австрию, из-за разрушения двигателя вынужден был вернуться. При аварийной посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 300 метров и получил серьезные повреждения фюзеляжа и шасси.

Среди приоритетных версий инцидента — техническая неисправность и ошибка пилотирования. Авария стала причиной отмены и задержки множества авиарейсов.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило дело по факту аварийной посадки грузового самолета Ан-124, принадлежащего авиакомпании «Волга-Днепр». Об этом сообщили в управлении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Авиаинцидент с самым большим в мире серийным грузовым самолетом произошел в первом часу по полудню. В 12:09 местного времени «Руслан», выполнявший рейс Сеул—Новосибирск—Вена, получил разрешение на взлет и поднялся в воздух. На его борту находилось 83,5 т груза автозапчастей. Однако уже через несколько минут командир воздушного судна развернул самолет. В 12:18 «Руслан» коснулся взлетно-посадочной полосы, однако летчикам не удалось удержать самолет в ее пределах, и он выкатился на заснеженное поле примерно на 300 метров. Никто из 14 членов экипажа не пострадал.

Во время посадки самолет, у которого были полные баки горючего, получил достаточно серьезные повреждения фюзеляжа, пневматики и левой основной стойки шасси.

«После аварийной посадки все члены экипажа были направлены на медосмотр. И самое главное, что никто из них не пострадал. В настоящий момент мы взаимодействуем с авиационными властями и аэропортом Новосибирска по факту события и проведем тщательный анализ ситуации», — сказал «Ъ» гендиректор авиакомпании «Волга-Днепр» Игорь Аксенов. Он отметил, что в Новосибирск отправлена бригада поддержки авиакомпании, которой предстоит провести диагностику лайнера.

ЧП внесло коррективы в график работы аэропорта Толмачево — крупнейшего за Уралом транзитного авиаузла.

Как рассказали «Ъ» в пресс-службе Росавиации, до 14:30 аэропорт Новосибирска был закрыт. Самолеты, которые летели в Новосибирск, посадили на запасные аэродромы в Кемерово (четыре) и Барнауле (шесть). После восстановления работы аэропорта Толмачево их направили в Новосибирск.

Видео
В аэропорту Новосибирска Ан-124 выкатился за пределы полосы

Старший помощник западно-сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова сообщила «Ъ», что в связи с происшествием в Толмачево ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Следственные органы завели дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), провели выемку документов. До полного осмотра места происшествия воздушное судно будет оставаться рядом с ВПП, затем его эвакуируют. По словам официального представителя управления СКР Наталии Чернаковой, среди версий происшедшего — техническая неисправность воздушного судна, а также ошибка пилотирования.

По данным источников «Ъ», знакомых с ходом следствия, во время набора высоты у самолета произошел ряд технических неполадок.

В полете стал рассыпаться двигатель № 2, а его обломки, по рассказам очевидцев, были обнаружены всего в нескольких километрах от аэропорта.

Они, в частности, упали на крышу склада и пробили ее. О сильном разрушении двигателя свидетельствуют и фотографии, сделанные сразу после приземления «Руслана».

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, по некоторым данным, у грузового самолета якобы отказала система радиосвязи. В Росавиации отметили, что сформировали комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиапроисшествия.

Константин Воронов, Екатерина Лукашевич, Новосибирск

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