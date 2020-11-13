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20:45 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Йоркширский потрошитель», убивший 13 женщин, скончался от Covid-19

Серийный убийца Питер Сатклифф по прозвищу Йоркширский потрошитель, приговоренный к пожизненному заключению за убийство 13 женщин, скончался в возрасте 74 лет.

Бывший водитель грузовика из Бредфорда отказался лечиться от коронавируса и умер в больнице, куда его доставили из тюрьмы.

Сатклифф три десятилетия провел в психиатрической больнице строгого режима, после чего в 2016 году его перевели в тюрьму «Фрэнкланд» в графстве Дарем.

Как признался бывший следователь Боб Бриджсток, который вел дело Сатклиффа, он не будет лить слез по поводу этой смерти.

Серия убийств и покушений на убийства (7 женщин выжили после его нападений) продолжалась с 1975 по 1980 год.

Жертвы Сатклиффа

Вильма Макканн | Источник: GETTY IMAGES

Первой жертвой убийцы стала 28-летняя мать четверых детей Вильма Макканн.

За время следствия Сатклиффа допрашивали девять раз, но каждый раз он избегал ареста и продолжал убивать.

«Все это внимание, которым он пользовался многие годы, все эти истории, заставлявшие нас страдать, все это наконец-то закончилось», — сказал по случаю смерти Сатклиффа сын первой из его жертв, Ричард Макканн.

Ричард Макканн | Источник: PA MEDIA

Йоркширским потрошителем Сатклиффа стали называть потому, что он совершал убийства на территории этого графства и уродовал тела своих жертв молотком, отверткой и ножом.

Сам он полагал, что выполняет божественную миссию, избавляя мир от проституток, хотя проституцией занимались далеко не все его жертвы.

Сатклифф считал, что избавлял мир от проституток, но далеко не всего его жертвы занимались проституцией | Источник: PA MEDIA

Как выяснилось уже после вынесения приговора, начавшие расследование детективы не справились с обилием материалов по этому делу и не смогли увязать воедино имевшуюся у них информацию.

В результате уже после второго убийства полиция Западного Йоркшира объявила, что ищет убийцу проституток, и все остальные свидетельства просто игнорировались как не вписывавшиеся в канву основного расследования.

Что помешало следствию?

Расследование сопровождалось также одним из самых странных в истории криминалистики обманов.

Некто Джон Хамбл заставил полицию пойти по ложному следу, заявив, что у нападавшего был ярко выраженный сандерлендский акцент, хотя выжившие жертвы нападения указывали на то, что у преступника был местный говор.

Перед зданием суда, где проходил процесс над Сатклиффом, собирались толпы как разгневанных, так и просто любопыствующих людей. | Источник: GETTY IMAGES

Хамбла судили за дачу ложных показаний и запутывание следствия, и уже в ходе этого процесса стало известно, что за время, потраченное полицией на напрасные поиски, погибли еще три женщины.

Он умер в 2019 году, так и не объяснив, зачем ввел в заблуждение прессу и полицию.

В общей сложности на поиски убийцы, взбудоражившего своими кровавыми преступлениями всю страну, было брошено 200 следователей.

К расследованию было подключено 200 детективов | Источник: GETTY IMAGES

Они посетили более 23 тыс. домов, провели более 130 тыс. опросов свидетелей, проверили 150 тыс. автомобилей.

Удача улыбнулась полицейским лишь в 1981 году, когда те остановили его коричневый «Ровер» с фальшивыми номерами в районе красных фонарей в Шеффилде.

По словам бывшего следователя Бриджстока, на полицейских, расследовавших это дело, будто надели шоры, иначе просто невозможно объяснить, почему убийца так долго оставался на свободе.

«Его жертвы по сути получили высшую меру, а их родственники потом несли настоящее пожизненное наказание, — заметил Бриджсток, — можно сказать, что только сегодня для них все закончилось».

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