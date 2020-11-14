«У нас великая профессия»: каким был Армен Джигарханян

Армен Джигарханян родился в Ереване в 1935 году. Своего отца он впервые встретил уже взрослым: тот оставил семью, когда сын был еще младенцем, и мальчика воспитывал отчим. Мать работала в Совете министров Армянской ССР и увлекалась театром.
Детство Джигарханяна пришлось на военные годы, о которых артист вспоминал так: «У меня нет романтики, потому что тяжелое детство было <…>. Помню, что мы ходили туда [в подвал], спускались вниз и рубили дрова. Детства не было, была война <…> хотя Ереван <…> — это вроде было далеко от боев, там не стреляли, но все равно это отражалось. Поэтому я даже не знаю, какое детство, детства не помню».
Театром Джигарханян заинтересовался еще в школе и после окончания учебы отправился в Москву поступать в ГИТИС. Попытка оказалась неудачной, и он вернулся в Ереван, где стал работать помощником оператора на «Арменфильме» и в 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт.
О профессии актера он потом говорил так: «Единственное, что я понял про искусство вообще, это то, что, как гениально сказал Ницше, «искусство нам дано, чтобы не умереть от истины». Чудовищная вещь! Но гениальная. Ведь истина не всегда красива и часто страшновата. Поэтому, чтобы не столкнуться с ней, мы начинаем себя и других обманывать. В лучшем случае фантазировать. А театр — прекрасное место для фантазерства. Там я могу напридумывать себе какие угодно вещи. Стать королем Лиром или совершенно чужой женщине сказать: «Дочка!».
Впервые Джигарханян вышел на сцену Ереванского русского драматического театра имени Станиславского второкурсником. Он прослужил в этом театре десять лет.
Экранный дебют Джигарханяна состоялся в 1960 году в фильме «Обвал». Всего на счету актера более трехсот теле- и киноработ. Он также озвучивал отечественные фильмы и мультфильмы, например «Жил-был пес» и «Остров сокровищ», и работал над дубляжом зарубежных лент анимации.
После ушел в театр имени Маяковского. Там он исполнил такие роли, как Стенли Ковальски в постановке «Трамвай «Желание» по пьесе Теннесси Уильямса и генерал Хлудов в «Беге» по Михаилу Булгакову.
В 1989—1997 годах Джигарханян преподавал актерское мастерство во ВГИКе, а в 1996 году на базе своего курса решил создать собственный театр, сначала он стал там художественным руководителем, а потом и директором. Джигарханян сам продолжал выходить на сцену в качестве актера.
Армен Джигарханян. Избранное
О своей карьере он говорил: «Тамада, наверное, из меня бы хороший получился. Этим искусством на всю Грузию славился мой дед. Но, вопреки генетике, я стал клоуном. А вот туда ли попал, конечно, не понял. Просто у меня было и остается ощущение, что в своем деле я хорошо себя чувствую. Хотя я человек ленивый. И всякий раз, когда шел играть спектакль, думал: “Хоть бы отменили!”. Но это до первого шага за кулисы. На сцену меня толкала какая-то неведомая сила».
Армен Джигарханян был обладателем многих званий и наград: он был народным артистом Армянской ССР, народным артистом СССР, награжден Орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством». В 2001 году ему присвоили звание почетного гражданина Еревана за популяризацию армянского искусства.
Джигарханян был официально женат дважды. Его первой женой была актриса Ереванского русского драматического театра Татьяна Власова. Брак продлился до 2015 года, а еще в конце 1990-х Власова уехала в США: Армен Джигарханян получил грин-карту как выдающийся деятель искусства, приобрел в Соединенных Штатах дом и некоторое время жил на две страны.
Второй женой стала актриса Театра Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, моложе мужа на 43 года. Брак продлился недолго, с 2016 по 2017 год, в это время она занимала пост директора театра. Отношения завершились конфликтом, широко освещавшимся в СМИ: Джигарханян обвинил супругу в воровстве средств театра, она уволилась и уехала из страны. Позже ее обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни (Джигарханян заявлял, что Романовская установила в его кабинете камеру для слежки), ее приговорили по этому делу к 200 часам обязательных работ.
У Джигарханяна есть пасынок — сын Татьяны Власовой Степан Джигарханян. Также у актера была дочь от первого, незарегистрированного, брака. Она умерла в 1987 году. Пережить потерю артисту помогла профессия: «Большая любовь — она настоящая, и мы в ней всегда будем нуждаться. Такова моя любовь к моей профессии… У меня дочь погибла <…> И мой друг психиатр Левон Бадалян тогда мне сказал: “Иди, играй”. А я боялся, что выйду на сцену и не произнесу ни слова или со мной истерика случится. Бадалян настоял: “Не бойся, иди”. И когда я вышел на сцену и сыграл, понял, что у нас великая профессия. Я всю свою боль на сцене пережил, все выплакал».
Джигарханян говорил в интервью:
«Конечно же, мне хочется, чтобы меня подольше помнили. Вот странный для меня пример. Много людей, особенно женского пола, мне говорят: “Вы точно напоминаете мне моего отца или деда”. Так я и думаю: я же не могу быть похожим на всех дедов — значит, просто меня помнят».
Армен Джигарханян Народный артист СССР
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