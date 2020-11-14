10:40 (мск), источник: Фонтанка
Пожар в цеху на Петергофском ликвидировали к утру. Предварительная причина — короткое замыкание
Уже существует предварительная версия случившегося.
Возгорание в Красносельском районе Петербурга, произошедшее накануне около восьми вечера, обеспечило пожарных работой на всю ночь. Им удалось полностью ликвидировать пламя в цеху на Петергофском шоссе лишь к шести утра, сообщает 14 ноября городское управление МЧС.
Как уточнили в ведомстве, к работе привлекали около сотни специалистов и свыше двух десятков единиц спецтехники.
По данным «Фонтанки», уже существует предварительная версия случившегося — короткое замыкание. Сумма ущерба устанавливается.
Проверку проводит прокуратура Красносельского района Петербурга.
Незадолго до восьми часов вечера 13 ноября на третьем этаже дома № 73 по Петергофскому шоссе вспыхнуло мебельное производство. После автоматической «двойки» пожару присвоили третий номер сложности, а еще через полтора часа повысили до четвертого из пяти возможных. Пожарные несколько часов пытались обуздать пламя, занявшее 1200 квадратных метров. Из здания спасли четырех человек, они не пострадали.