Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 14 ноября"Черный принц" пошел на дно, кровь поделили на группы, а Париж и Лондон соединили тоннелем
Фоторепортажи
25Жюри AAP Magazine показало победителей конкурса «Цвет»
24Теракт в центре Вены
13:15 (мск), источник: Известия

Путин выразил соболезнования родным и близким Джигарханяна

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким народного артиста СССР, актера и режиссера Армена Джигарханяна. Текст телеграммы главы государства был опубликован 14 ноября на сайте Кремля.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

«Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас. Его искренне любили за щедрый талант, душевное тепло, за преданность профессии и своему зрителю», — сказал президент.

Он отметил, что в России навсегда сохранят память о «по-настоящему народном артисте».

О смерти Джигарханяна на 86-м году жизни стало известно ранее 14 ноября. Его представитель и близкий друг Артур Согомонян заявил, что причиной смерти стали обострившиеся хронические заболевания.

Состояние артиста резко ухудшилось в октябре 2017 года. Артист попал в больницу, после чего заявил, что «много боли» ему причинила пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он на тот момент разводился. В следующие два года артиста неоднократно госпитализировали, он долгое время не появлялся на публике и занимался здоровьем, однако в 2019 году вернулся к руководству театром и лично проводил сбор труппы перед началом сезона.

Армен Джигарханян. Избранное
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

9 июня Цымбалюк-Романовская призналась в серьезной озабоченности состоянием ее бывшего мужа Джигарханяна.

14 июня Согомонян рассказал, что Джигарханян был выписан из московской клиники, где оказался по рекомендациям врачей. Артист находился в кардиологическом отделении, некоторое время провел в реанимации. Медики оценивали его состояние как удовлетворительное.

Армен Джигарханян известен ролями в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Короли и капуста», «Тегеран-43» и многих других. Он являлся одним из основателей, президентом и художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

Названа дата прощания с Арменом Джигарханяном
Во время загрузки произошла ошибка.
13:56 (мск)© Ньюстюб
 Гулять так гулять: нелюбовь к маскам стоила москвичам до 500 млн рублей
Последняя реплика: как не нарваться на подделку
Памяти народного артиста: каким был Армен Джигарханян
В России за сутки выявили рекордное число пациентов с COVID-19
Меладзе призвал коллег бойкотировать съемки в новогодних шоу
В России предложили сократить первый рабочий день 2021 года
Путин наградил орденом Мужества экипаж сбитого в Армении Ми-24
Итоговое сочинение для школьников могут перенести из-за COVID
Трамп объявил о победе на выборах в Пенсильвании
Hi-Tech
Неожиданно: гигантские очереди за новыми айфонами в Москве Большая очередь в ЦУМе
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Беременная Кети Топурия с женихом произвели фурор в сети По слухам, певица родит в декабре (фото)
Леди
Исхудавший Валерий Леонтьев напугал поклонников Как сейчас выглядит певец?
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь