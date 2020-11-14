Путин выразил соболезнования родным и близким Джигарханяна

«Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас. Его искренне любили за щедрый талант, душевное тепло, за преданность профессии и своему зрителю», — сказал президент.
Он отметил, что в России навсегда сохранят память о «по-настоящему народном артисте».
О смерти Джигарханяна на 86-м году жизни стало известно ранее 14 ноября. Его представитель и близкий друг Артур Согомонян заявил, что причиной смерти стали обострившиеся хронические заболевания.
Состояние артиста резко ухудшилось в октябре 2017 года. Артист попал в больницу, после чего заявил, что «много боли» ему причинила пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он на тот момент разводился. В следующие два года артиста неоднократно госпитализировали, он долгое время не появлялся на публике и занимался здоровьем, однако в 2019 году вернулся к руководству театром и лично проводил сбор труппы перед началом сезона.
9 июня Цымбалюк-Романовская призналась в серьезной озабоченности состоянием ее бывшего мужа Джигарханяна.
14 июня Согомонян рассказал, что Джигарханян был выписан из московской клиники, где оказался по рекомендациям врачей. Артист находился в кардиологическом отделении, некоторое время провел в реанимации. Медики оценивали его состояние как удовлетворительное.
Армен Джигарханян известен ролями в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Короли и капуста», «Тегеран-43» и многих других. Он являлся одним из основателей, президентом и художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.
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