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21:31 (мск), источник: РИА Новости

СНБ Армении заявила о предотвращении покушения на Пашиняна

ЕРЕВАН, 14 ноя — РИА Новости. В Армении предотвратили попытку убийства премьер-министра Никола Пашиняна его политическими оппонентами, сообщила Служба национальной безопасности республики.

Источник: РИА Новости

В сообщении на сайте спецслужбы говорится, что житель Сюникской области, некто А. М., «имеющий антиправительственные взгляды, не согласный с внешней и внутренней политикой премьер-министра», хранил у себя дома большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки.

По мнению спецслужбы, этот человек договорился с политиками Армении и Нагорного Карабаха, придерживающихся антиправительственных взглядов, и их сторонниками «об использовании незаконно хранящегося оружия и боеприпасов для захвата власти, прекращения деятельности премьер-министра путем незаконного лишения его жизни и узурпации полномочий правительства».

«Готовящиеся особо тяжкие преступления были раскрыты и пресечены Службой национальной безопасности», — отмечается в заявлении.

В СНБ отметили, что по подозрению были задержаны лидер партии «Родина», бывший директор СНБ Артур Ванецян, бывший депутат парламента и экс-руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, член Армянской революционной федерации А. А., а также командир Сисианского добровольческого отряда А. М.

В Ереване уже несколько дней проходят акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна из-за подписания соглашения о прекращении огня в Карабахе.

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