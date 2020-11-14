21:31 (мск), источник: РИА Новости
СНБ Армении заявила о предотвращении покушения на Пашиняна
ЕРЕВАН, 14 ноя — РИА Новости. В Армении предотвратили попытку убийства
В сообщении на сайте спецслужбы говорится, что житель Сюникской области, некто А. М., «имеющий антиправительственные взгляды, не согласный с внешней и внутренней политикой премьер-министра», хранил у себя дома большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки.
По мнению спецслужбы, этот человек договорился с политиками Армении и Нагорного Карабаха, придерживающихся антиправительственных взглядов, и их сторонниками «об использовании незаконно хранящегося оружия и боеприпасов для захвата власти, прекращения деятельности
«Готовящиеся особо тяжкие преступления были раскрыты и пресечены Службой национальной безопасности», — отмечается в заявлении.
В СНБ отметили, что по подозрению были задержаны лидер партии «Родина», бывший директор СНБ Артур Ванецян, бывший депутат парламента и
В Ереване уже несколько дней проходят акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.