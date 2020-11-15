Бывший глава Московского индустриального банка умер от коронавируса

«Врачи боролись за его жизнь, но, к глубокому сожалению, спасти его не удалось», — говорится в сообщении.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в своем Twitter уточнил, что Арсамаков скончался 14 ноября. Он выразил соболезнования его родным и близким.
Арсамаков руководил МИнБанком до начала 2019 года. В январе прошлого года Банк России решил санировать финансовую организацию, занимавшую 33-е место по активам в российской банковской системе, силами Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).
Регулятор объявил, что докапитализирует банк на 128,7 млрд руб., выкупив дополнительный выпуск акций кредитной организации и став владельцем 99,9% обыкновенных акций банка. Ранее Арсамакову и его семье принадлежали 12,42% МИнБанка, остальным собственникам — небольшие пакеты до 9%.
В январе текущего года ЦБ подал иск в Арбитражный суд Москвы к топ-менеджерам и совладельцам банка на сумму 195,66 млрд руб., суд удовлетворил требование регулятора.
В 2016 году Арсамаков безуспешно баллотировался в Госдуму от «Справедливой России». В последние годы он был полномочным представителем председателя партии в Воронежской области.