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00:49 (мск), источник: РБК

Бывший глава Московского индустриального банка умер от коронавируса

Основатель и бывший президент Московского индустриального банка (МИнБанк), член центрального совета «Справедливой России» Абубакар Арсамаков умер от коронавируса на 65 году жизни. Об этом сообщается на сайте партии.

Источник: Официальный сайт партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

«Врачи боролись за его жизнь, но, к глубокому сожалению, спасти его не удалось», — говорится в сообщении.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в своем Twitter уточнил, что Арсамаков скончался 14 ноября. Он выразил соболезнования его родным и близким.

Арсамаков руководил МИнБанком до начала 2019 года. В январе прошлого года Банк России решил санировать финансовую организацию, занимавшую 33-е место по активам в российской банковской системе, силами Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

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Регулятор объявил, что докапитализирует банк на 128,7 млрд руб., выкупив дополнительный выпуск акций кредитной организации и став владельцем 99,9% обыкновенных акций банка. Ранее Арсамакову и его семье принадлежали 12,42% МИнБанка, остальным собственникам — небольшие пакеты до 9%.

В январе текущего года ЦБ подал иск в Арбитражный суд Москвы к топ-менеджерам и совладельцам банка на сумму 195,66 млрд руб., суд удовлетворил требование регулятора.

В 2016 году Арсамаков безуспешно баллотировался в Госдуму от «Справедливой России». В последние годы он был полномочным представителем председателя партии в Воронежской области.

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