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11:11 (мск), источник: Коммерсантъ

В России второй день подряд выявили более 22 тыс. зараженных коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 22 572 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне было впервые выявлено более 22 тыс. заболевших. Общее число зараженных достигло 1 925 825.

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Источник: Агентство «Москва»

Умерли за последние сутки 352 человек (накануне — 391), за все время — 33 186. Выздоровели 14 456 человек (сутками ранее —18 626), всего — 1 439 985.

Больше всего новых случаев в регионах:

  • Москва — 6271 (всего 510 214);
  • Санкт-Петербург — 1944 (81 704);
  • Московская область — 812 (96 657);
  • Нижегородская область — 412 (47 807);
  • Республика Карелия — 358 (9988).

Самое высокое число смертей за сутки зарегистрировано в Москве — 75 (7787), в Санкт-Петербурге — 41 (4551), в Ростовской области — 14 (1063).

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее поручил главам регионов еженедельно отчитываться о введении ограничений для борьбы с коронавирусом. При этом меры, которые они вводят, не должны вредить экономике. В большинстве субъектов уже введены максимально возможные ограничения, за исключением полного локдауна.

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