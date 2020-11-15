В России второй день подряд выявили более 22 тыс. зараженных коронавирусом

Умерли за последние сутки 352 человек (накануне — 391), за все время — 33 186. Выздоровели 14 456 человек (сутками ранее —18 626), всего — 1 439 985.
Больше всего новых случаев в регионах:
Самое высокое число смертей за сутки зарегистрировано в Москве — 75 (7787), в Санкт-Петербурге — 41 (4551), в Ростовской области — 14 (1063).
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее поручил главам регионов еженедельно отчитываться о введении ограничений для борьбы с коронавирусом. При этом меры, которые они вводят, не должны вредить экономике. В большинстве субъектов уже введены максимально возможные ограничения, за исключением полного локдауна.