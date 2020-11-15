Сербия ввела ограничение на работу всех заведений на 15 дней

«Мы вводим дополнительные жесткие меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Прежде всего, мы ограничиваем работу всех развлекательных заведений — ресторанов, кафе, клубов, а также магазинов, всего, кроме аптек, доставки еды, заправочных станций. Их работа ограничивается с 21:00 до 05:00, кроме экономических предприятий, работающих в третью смену. Меры вводятся со вторника, 17 ноября, до 1 декабря ровно на 15 дней, далее правительство решит, ужесточить или продлить [действие] мер», — заявила премьер.
Брнабич отметила, что кабмин рассматривал возможность введения комендантского часа, однако пока решил воздержаться от этой крайней меры.
Следующая мера — запрещение передвижения людей, но мы против этого, в настоящий момент мы обойдемся без этого, надеемся, что предпринятые меры помогут снижению заболеваемости.
Ана Брнабичпремьер-министр Сербии
Глава кабмина напомнила, что по сравнению с соседними странами обстановка в Сербии остается значительно лучше как по числу заболевших, так и по оснащенности тестами, медикаментами и местами в больницах.
«Несмотря на высокие показатели заболеваемости, мы в зеленой зоне, но это подходящий момент, чтобы ввести дополнительные меры защиты», — подчеркнула Брнабич.
Председатель правительства напомнила, что с точки зрения экономики Сербия закончит год лучшей в Европе.
Согласно данным Минздрава Сербии, в субботу в республике был установлен новый антирекорд по числу инфицированных коронавирусом. За сутки инфекцию подтвердили у 3 822 человек, общее число заражений достигло 81 086. Количество летальных исходов за все время пандемии в стране составляет 989.