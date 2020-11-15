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20:04 (мск), источник: ТАСС

Сербия ввела ограничение на работу всех заведений на 15 дней

БЕЛГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Сербии на 15 дней ограничило работу всех развлекательных заведений и магазинов с 21:00 до 05:00 по местному времени (с 23:00 до 07:00 мск) сроком на 15 дней. Об этом заявила в воскресенье в специальном обращении к нации премьер-министр страны Ана Брнабич.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы вводим дополнительные жесткие меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Прежде всего, мы ограничиваем работу всех развлекательных заведений — ресторанов, кафе, клубов, а также магазинов, всего, кроме аптек, доставки еды, заправочных станций. Их работа ограничивается с 21:00 до 05:00, кроме экономических предприятий, работающих в третью смену. Меры вводятся со вторника, 17 ноября, до 1 декабря ровно на 15 дней, далее правительство решит, ужесточить или продлить [действие] мер», — заявила премьер.

Брнабич отметила, что кабмин рассматривал возможность введения комендантского часа, однако пока решил воздержаться от этой крайней меры.

Следующая мера — запрещение передвижения людей, но мы против этого, в настоящий момент мы обойдемся без этого, надеемся, что предпринятые меры помогут снижению заболеваемости.
Ана Брнабич
премьер-министр Сербии
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Глава кабмина напомнила, что по сравнению с соседними странами обстановка в Сербии остается значительно лучше как по числу заболевших, так и по оснащенности тестами, медикаментами и местами в больницах.

«Несмотря на высокие показатели заболеваемости, мы в зеленой зоне, но это подходящий момент, чтобы ввести дополнительные меры защиты», — подчеркнула Брнабич.

Председатель правительства напомнила, что с точки зрения экономики Сербия закончит год лучшей в Европе.

Согласно данным Минздрава Сербии, в субботу в республике был установлен новый антирекорд по числу инфицированных коронавирусом. За сутки инфекцию подтвердили у 3 822 человек, общее число заражений достигло 81 086. Количество летальных исходов за все время пандемии в стране составляет 989.

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