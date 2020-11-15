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19:22 (мск), источник: ТАСС

Историческое здание середины XX века загорелось в Москве

МОСКВА, 15 ноября./ТАСС/. Историческое здание середины XX века постройки загорелось на Большой Дорогомиловской улице в Москве, огонь распространяется по кровле. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Источник: Главное управление МЧС России по г. Москве

«На Большой Дорогомиловской, 4 горит дом постройки 1955 года, созданный архитектором И. А. Французом. Горит строительный мусор и стройматериалы. Огонь распространяется по кровле здания», — сказал собеседник агентства.

Как позднее уточнил источник, из горящей части дома началась эвакуация людей.

По данным пресс-службы ГУ МЧС Москвы, пожар начался на набережной Тараса Шевченко, 1.

Из данных открытых источников следует, что ЧП случилось в так называемом Доме нефтяников, который расположен сразу по трем адресам: набережная Тараса Шевченко, 1, Большая Дорогомиловская улица, 4 и 6. В нем жили актер Валентин Гафт, режиссер Сергей Бондарчук, певица Любовь Казарновская.

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