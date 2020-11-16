10:50 (мск), источник: Коммерсантъ
В России за сутки выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом — 22 778
За последние сутки в России зарегистрировано 22 778 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Предыдущий максимум был 14 ноября — 22 702 заболевших. Общее число зараженных достигло 1 948 603.
Умерли за последние сутки 303 человека (накануне — 352), всего за время пандемии скончались 33 489. Выздоровели 13 864 человека (сутками ранее — 14 456), за все время — 1 453 849.
Смертельных случаев больше всего зарегистрировано в Москве — 72 (за все время 7859), Ростовской области и Красноярском крае — по 13 (1076 и 838).
Ранее Бурятия первой из российских регионов пошла на жесткие меры против коронавируса. С 16 ноября там вводится двухнедельный локдаун. В регионе будут закрыты все торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты,