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10:50 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом — 22 778

За последние сутки в России зарегистрировано 22 778 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

COVID-19: Новые случаи
США
11:17 (мск)Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
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Источник: РИА "Новости"

Предыдущий максимум был 14 ноября — 22 702 заболевших. Общее число зараженных достигло 1 948 603.

Умерли за последние сутки 303 человека (накануне — 352), всего за время пандемии скончались 33 489. Выздоровели 13 864 человека (сутками ранее — 14 456), за все время — 1 453 849.

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Больше всего новых случаев в регионах:

  • Москва — 6360 (всего 516 574);
  • Санкт-Петербург — 2039 (83 743);
  • Московская область — 810 (97 467);
  • Нижегородская область — 403 (48 210);
  • Республика Карелия — 353 (10 341).

Смертельных случаев больше всего зарегистрировано в Москве — 72 (за все время 7859), Ростовской области и Красноярском крае — по 13 (1076 и 838).

Ранее Бурятия первой из российских регионов пошла на жесткие меры против коронавируса. С 16 ноября там вводится двухнедельный локдаун. В регионе будут закрыты все торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы.

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