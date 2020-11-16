Супруга томского мэра разбрасывается семейными активами

Общая сумма хранившихся на них средств составила около 1,3 млрд руб. Тем временем защита мэра готовит апелляционную жалобу на его заключение под стражу.
Правоохранительные органы раскрыли весьма неожиданные подробности вокруг уголовного дела мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Как рассказали источники «Ъ», инцидент произошел утром 13 ноября, когда следователи СКР приехали с обыском в квартиру мэра в элитном доме в центре города.
Пока они звонили в дверь, предположительно, супруга высокопоставленного чиновника выбросила водителю из окна второго этажа подушку.
Тот отнес пойманный предмет в припаркованный рядом с подъездом кроссовер.
В последующем подушку изъяли силовики. В ней, по предварительным данным, они обнаружили документы с информацией о счетах в российских и швейцарских банках, которыми могла пользоваться семья Кляйн. В общей сложности на них хранилось около 1,3 млрд руб. Telegram-канал Mash опубликовал видеозапись сцены с подушкой.
Связаться с Галиной Кляйн, которая возглавляет ОАО «Томское пиво», не удалось. В приемной предприятия сказали, что она взяла недельный отпуск.
Отметим, что Иван Кляйн считается самым состоятельным мэром Сибири. В 2018 году его доход, согласно декларации, составил 170 млн руб. В 2019 году он приблизился к 300 млн руб. Свыше 133 млн руб. за прошлый год заработала супруга градоначальника Галина.
Семье Кляйн принадлежат квартира площадью 188 кв. м, четыре земельных участка (от 375 кв. м до 1,1 тыс. кв. м), два гаражных бокса, нежилое помещение (18,6 кв. м). В мэрии Томска не раз заявляли, что основная часть дохода мэра приходится на дивиденды и проценты.
По данным «СПАРК-Интерфакс», Ивану Кляйну принадлежит 51,02% акций «Томского пива», остальные совладельцы — члены его семьи. Защитник градоначальника Марина Вихлянцева заявила «Ъ», что готовит апелляцию на его арест.
Ивана Кляйна задержали 13 ноября в его служебном кабинете в мэрии. На следующий день Кировский райсуд Томска, удовлетворив ходатайство следствия, отправил мэра в СИЗО на два месяца (до 13 января 2021 года).
Мэру вменяется в вину превышение полномочий в интересах семейного предприятия «Томское пиво».
Как указывается в материалах расследования, в 2016 году он дал указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры внести в геоинформационную систему «Геокад» недостоверные сведения о том, что предприятие имеет 300-метровую санитарно-защитную зону.
Это стало основанием для отказа застройщику в возведении там жилых высоток.
Следственные органы квалифицировали это по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), в соответствии с которой предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. С предъявленным обвинением мэр не согласился, назвав свое задержание ошибкой.
Константин Воронов, Новосибирск