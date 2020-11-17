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15:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ограбление сокровищницы в Дрездене. Подозреваемые арестованы

Немецкая полиция задержала трех человек по подозрению в сенсационном ограблении дрезденской сокровищницы «Зеленые своды» в ноябре прошлого года. Все они граждане Германии, во вторник им будут предъявлены обвинения в краже и поджоге. Других подробностей пока не сообщается.

Источник: Getty Images

Дрезденскую сокровищницу Grünes Gewölbe («Зеленые своды»), где хранится самая большая в Европе коллекция ювелирных изделий и драгоценностей, ограбили в прошлом году. Это было крупнейшее ограбление ювелирных хранилищ в современной истории.

Украденные шедевры ювелирного искусства пока не найдены.

Глава управления государственных музеев Дрездена Марион Акерманн после кражи сказала, что «их стоимость нельзя выразить цифрами». Газета Bild оценила похищенное в миллиард евро.
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Арестам предшествовали полицейские рейды рано утром во вторник, сопровождавшиеся перекрытием улиц, главным образом в южном районе Берлина Нойекёльн.

В совместном заявлении полиции и прокуратуры говорится, что в операции участвовали 1638 сотрудников. Подверглись обыску 10 частных жилищ и восемь автомашин и гаражей, изъяты компьютеры, одежда и инструменты, приобщенные к делу как вещественные доказательства.

Дерзкое ограбление

Около 5 утра 25 ноября 2019 года злоумышленники подожгли энергоподстанцию, чтобы временно оставить музей без электричества и отключить сигнализацию, отогнули решетку на окне первого этажа и проникли внутрь.

Полицейский рейд в Берлине | Источник: EPA

На записи с камеры видеонаблюдения двое мужчин протискиваются в образовавшееся узкое отверстие, затем один из них входит в выставочный зал с топориком.

Полиция была на месте уже через пять минут, но воры успели скрыться, захватив три набора ювелирных изделий с бриллиантами, сапфирами, изумрудами и рубинами. В каждом из наборов было по 37 предметов.

Среди похищенного — шпага с эфесом, инкрустированным девятью крупными и 770 мелкими бриллиантами, и аксельбант, украшенный 49-каратным белым бриллиантом.

Коллекция музея "Зеленые своды" известна во всем мире. Фотография 2004 года | Источник: AFP 2020

Другой знаменитый экспонат, хранившийся в том же помещении, 41-каратный «Дрезденский зеленый бриллиант», в порядке музейного обмена находился на экспозиции в нью-йоркском музее Метрополитен.

Пресса писала, что похищенные шедевры настолько известны, что продать их невозможно.

Высказывались предположения, что воры принадлежали к организованному преступному сообществу, и что им мог помогать кто-то из сотрудников музея.

Знаменитый 41-каратный Дрезденский зелёный бриллиант похищен не был, поскольку в момент ограбления находился на выставке в нью-йоркском Метрополитен-музее | Источник: AFP 2020

Власти обещали награду в 500 тысяч евро за информацию о преступниках и местонахождении сокровищ. Выплачивалась ли она кому-либо, не сообщается.

Сокровищница Grünes Gewölbe («Зеленые своды») в бывшем дворце саксонских королей содержит одну из самых больших в Европе коллекций ювелирных изделий и драгоценностей.

Большая часть из них была собрана Августом Сильным, курфюрстом Саксонии и выборным королем Польши, союзником Петра I в войне со Швецией, тягавшимся в роскоши и блеске с Людовиком XIV.

Жемчужная шкатулка XVI века была привезена из Индии | Источник: GRUENES-GEWOELBE

Собрание пережило массированную бомбежку Дрездена в феврале 1945 года, была вывезена в СССР как трофей и возвращена в 1958 году.

Грабежи с размахом

Налет на дрезденскую сокровищницу считается крупнейшей ювелирной кражей в современной истории.

Один из залов музея в Дрездене | Источник: AFP 2020

Другое нашумевшее преступление — кража в марте 2017 года из берлинского музея Боде недалеко от резиденции федерального канцлера одной из пяти существующих в мире канадских коллекционных монет «Большой кленовый лист».

Трое похитителей в феврале этого года получили тюремные сроки, но 100-килограммовая золотая монета осталась не найденной.

Монета "Большой кленовый лист" выставлялась в берлинском музее Боде | Источник: AFP 2020

На момент изготовления в 2007 году «Большие кленовые листы» являлись самыми большими золотыми монетами в истории. Спустя пять лет в Австралии изготовили золотую монету «Кенгуру» весом в тонну.

В начале ноября этого года из здания германского управления таможни украли 6,5 миллиона евро наличными. Несмотря на обещанную награду в 100 тысяч евро, преступление пока не раскрыто.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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