Ограбление сокровищницы в Дрездене. Подозреваемые арестованы
Немецкая полиция задержала трех человек по подозрению в сенсационном ограблении дрезденской сокровищницы «Зеленые своды» в ноябре прошлого года. Все они граждане Германии, во вторник им будут предъявлены обвинения в краже и поджоге. Других подробностей пока не сообщается.
Дрезденскую сокровищницу Grünes Gewölbe («Зеленые своды»), где хранится самая большая в Европе коллекция ювелирных изделий и драгоценностей, ограбили в прошлом году. Это было крупнейшее ограбление ювелирных хранилищ в современной истории.
Украденные шедевры ювелирного искусства пока не найдены.
Глава управления государственных музеев Дрездена Марион Акерманн после кражи сказала, что «их стоимость нельзя выразить цифрами». Газета Bild оценила похищенное в миллиард евро.
Арестам предшествовали полицейские рейды рано утром во вторник, сопровождавшиеся перекрытием улиц, главным образом в южном районе Берлина Нойекёльн.
В совместном заявлении полиции и прокуратуры говорится, что в операции участвовали 1638 сотрудников. Подверглись обыску 10 частных жилищ и восемь автомашин и гаражей, изъяты компьютеры, одежда и инструменты, приобщенные к делу как вещественные доказательства.
Дерзкое ограбление
Около 5 утра 25 ноября 2019 года злоумышленники подожгли энергоподстанцию, чтобы временно оставить музей без электричества и отключить сигнализацию, отогнули решетку на окне первого этажа и проникли внутрь.
Собрание пережило массированную бомбежку Дрездена в феврале 1945 года, была вывезена в СССР как трофей и возвращена в 1958 году.
Грабежи с размахом
Налет на дрезденскую сокровищницу считается крупнейшей ювелирной кражей в современной истории.
Один из залов музея в Дрездене | Источник:AFP 2020
Другое нашумевшее преступление — кража в марте 2017 года из берлинского музея Боде недалеко от резиденции федерального канцлера одной из пяти существующих в мире канадских коллекционных монет «Большой кленовый лист».
Трое похитителей в феврале этого года получили тюремные сроки, но 100-килограммовая золотая монета осталась не найденной.
Монета "Большой кленовый лист" выставлялась в берлинском музее Боде | Источник:AFP 2020
На момент изготовления в 2007 году «Большие кленовые листы» являлись самыми большими золотыми монетами в истории. Спустя пять лет в Австралии изготовили золотую монету «Кенгуру» весом в тонну.
В начале ноября этого года из здания германского управления таможни украли 6,5 миллиона евро наличными. Несмотря на обещанную награду в 100 тысяч евро, преступление пока не раскрыто.
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