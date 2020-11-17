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16:55 (мск), источник: BBC News Русская служба

Убийца следователя Евгении Шишкиной получил 14 лет колонии строгого режима

Московский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима Абдулазиза Абдулазизова по обвинению в убийстве следователя Евгении Шишкиной. Ее убийство называли первым в России, организованным через даркнет и раскрытым.

Источник: Следственный комитет России

«Приговором суда Абдулазизову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы», — сообщила официальный представитель Следственного комитета (СКР) Светлана Петренко.

Абдулазизов признан виновным в убийстве организованной группой по найму и незаконном обороте оружия (ч.2 ст. 105, ч.3 ст. 222 УК РФ).

«Следствием установлено, что заказчиком убийства следователя Евгении Шишкиной является Ярослав Сумбаев. Мотивом преступления была месть в связи с расследованием ею уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий, по которому в отношении Сумбаева было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого», — сказала Петренко.

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Би-би-си подробно писала об убийстве следователя Евгении Шишкиной. Абдулазизов, которому на тот момент было 19 лет, согласился застрелить Шишкину с подачи несовершеннолетнего друга К. Г., с которым они жили по соседству в Калининском районе Санкт-Петербурга. Тот друг был был одним из координаторов даркнет-магазина Los Zetas, торговавшего наркотиками.

Г. познакомился с заказчиком убийства на платформе Hydra в даркнете. За то, чтобы «кое-кого убрать», Г. предложили миллион рублей. Получив все данные, Г. предложил это задание Абдулазизову, сказав, что «нужно убить нехорошую женщину». Тот согласился.

Оба были задержаны в Петербурге в марте 2019 года, позже их этапировали в Москву. Они признали вину.

Это не только первое убийство, полностью организованное через даркнет, это еще и первое раскрытое убийство, организованное через даркнет.
Игорь Бедеров
руководитель компании «Интернет-розыск»

Его компания помогала следователям в розыске убийц Шишкиной.

Источник: Следственный комитет РФ

Убийство Евгении Шишкиной

Подполковник Шишкина работала в органах внутренних дел с 1991 года. СМИ сообщали, что она вела резонансные дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков, экономическими преступлениями и мошенничеством.

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Шишкина была убита утром 10 октября у своего дома в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья. Убийца выстрелил в нее дважды, когда она шла к парковке. Шишкина умерла от ранения в шею.

Как писала Би-би-си, Абдулазизов взял пистолет и патроны в «закладках» — как найти их, ему объяснил Г. В своих показаниях Абдулазизов говорил, что подъехал к дому Шишкиной на такси, дважды выстрелил в нее, когда та вышла на улицу, после чего прошел два квартала и снова уехал на такси. По этим поездкам его впоследствии и вычислили.

Александр Карабанов, чье адвокатское бюро представляло интересы родственников Шишкиной, говорил, что ей могли поступать угрозы от хакера Ярослава Сумбаева. Шишкина расследовала дело о мошенничестве с его участием. Об этом же рассказывали источники Би-би-си, знакомые с деталями расследования.

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Как сообщал Следственный комитет, на протяжении нескольких месяцев перед убийством она получала угрозы и несколько раз сообщала о них руководству в рапортах, однако от предложенной государственной защиты отказывалась.

Билетное дело

Всего по «билетному делу» проходят 29 человек, оно объединяет около 60 эпизодов мошенничества в отношении 31 компании. Уроженца Астрахани Ярослава Сумбаева следователи считают «мозгом» этой операции. Также он находился во всероссийском и международном розыске по делу о скимминге — хищении с чужих банковских карт с использованием фальшивых считывающих устройств для банкоматов.

В Грузии он был арестован в ноябре 2018 года по обвинению в незаконном приобретении огнестрельного оружия и использовании поддельного паспорта. В октябре 2019 года он был передан России.

По версии следствия, группа взламывала электронную почту туроператоров и сервисов по продаже билетов в Петербурге, Казани, Уфе, Хабаровске и других городах.

Через взломанные имейлы злоумышленники получали доступ к одной из систем РЖД, где оформляли железнодорожные билеты на третьих лиц. Потом эти подставные покупатели сдавали билеты в кассы железнодорожных вокзалов, а полученные деньги злоумышленники делили между собой, полагают следователи.

Компании работали с РЖД по предоплате, поэтому, когда третьи лица сдавали билеты, компания ничего не теряла. Убытки несли компании-агенты по продаже билетов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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