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17:06 (мск), источник: РИА Новости

Во Франции расследуют загадочные убийства лошадей

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Нападения на лошадей во Франции продолжаются, в стране ведется около сотни расследований по данным делам, сообщил министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди.

Источник: kristen17/СС0

Загадочные убийства лошадей происходят в разных регионах Франции уже более полугода. Жертвами убийц становились также пони и ослы.

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По словам главы минсельхоза, убийства непарнокопытных стали происходить реже, но не прекратились. Всего власти получили «400 сигналов» относительно изувеченных животных. «Не все из них связаны с уголовными делами. Иногда речь идет об естественной смерти. Но правоохранители ведут около 100 дел», — приводит слова министра телеканал BFMTV.

Министр сослался на трудности расследования преступлений, которые совершаются «в полях» вдали от свидетелей и видеокамер. «Но жандармы не сдаются», — добавил он.

В августе сообщалось, что Французская федерация конного спорта (FFE) обратилась в суд с гражданским иском по поводу преступлений.

Почти у всех убитых лошадей во Франции было отрезано ухо. Среди версий, которые рассматривают правоохранители, интернет-челлендж или участие в ритуале. Не исключается, что действия неизвестного или неизвестных были продиктованы психическими отклонениями.

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