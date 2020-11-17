Во Франции расследуют загадочные убийства лошадей

Загадочные убийства лошадей происходят в разных регионах Франции уже более полугода. Жертвами убийц становились также пони и ослы.
По словам главы минсельхоза, убийства непарнокопытных стали происходить реже, но не прекратились. Всего власти получили «400 сигналов» относительно изувеченных животных. «Не все из них связаны с уголовными делами. Иногда речь идет об естественной смерти. Но правоохранители ведут около 100 дел», — приводит слова министра телеканал BFMTV.
Министр сослался на трудности расследования преступлений, которые совершаются «в полях» вдали от свидетелей и видеокамер. «Но жандармы не сдаются», — добавил он.
В августе сообщалось, что Французская федерация конного спорта (FFE) обратилась в суд с гражданским иском по поводу преступлений.
Почти у всех убитых лошадей во Франции было отрезано ухо. Среди версий, которые рассматривают правоохранители, интернет-челлендж или участие в ритуале. Не исключается, что действия неизвестного или неизвестных были продиктованы психическими отклонениями.