Израильская армия нанесла удар по сирийским военным

Ранее сирийское агентство САНА сообщило о том, что ПВО Арабской республики отражают израильский авиаудар в небе над Дамаском. Обстрел, предположительно, велся, со стороны Голанских высот. В результате удара трое военнослужащих погибли и один пострадал, имеется материальный ущерб. Несколько ракет, по данным САНА, удалось сбить.
Как следует из заявления ЦАХАЛ, израильская армия нанесла удары в ответ на установку нескольких самодельных взрывных устройств возле линии «Альфа», разделяющей Израиль и Сирию, c целью нападения на израильских военных.
Израильская сторона регулярно атакует объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении «Хезболла», которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.
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