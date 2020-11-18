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09:11 (мск), источник: РИА Новости

Арестованного мэра Томска отстранили от должности

НОВОСИБИРСК, 18 ноя — РИА Новости. Кировский районный суд Томска в среду по ходатайству следствия временно отстранил от должности арестованного по обвинению в коррупционном преступлении мэра Томска Ивана Кляйна, сообщил РИА Новости представитель суда.

Источник: РИА "Новости"

Мэра Томска Кляйна в пятницу, 13 ноября, задержали на рабочем месте. Следователи регионального управления СК РФ на основании материалов УФСБ возбудили в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Кировский районный суд 14 ноября по ходатайству следствия заключил Кляйна под стражу на два месяца. Свою вину градоначальник не признал. Адвокаты Кляйна подали апелляционные жалобы на его арест, они требуют более мягкой меры пресечения.

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«Сегодня следственными органами было заявлено ходатайство об отстранении от должности мэра на период следственный действий. Суд ходатайство удовлетворил», — сказал собеседник агентства.

По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу «Томское пиво». Кляйн долгое время был гендиректором ОАО «Томское пиво», но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. По данным СУСК, Кляйн остается акционером «Томского пива».

Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м. С 1994 года возглавлял компанию «Томское пиво», а после перехода на государственную службу, по крайней мере де-юре, отошел от управления компанией.

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