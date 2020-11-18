14:45 (мск), источник: BBC News Русская служба
Французский трюкач Винсент Реффе погиб во время полёта на турбокрыльях
Французский трюкач Винсент Реффе погиб в Дубае во время тренировочного полета на турбореактивных крыльях из углеродного волокна.
Винсент Реффе был известен своими новаторскими трюками на реактивном ранце и входил в команду Jetman Dubai.
В своем заявлении команда сообщила, что 36-летний спортсмен погиб во время тренировки в Дубае, без
«Винс был талантливым спортсменом, любимым и уважаемым членом нашей команды. Мы скорбим и молимся вместе с его близкими и теми, кто знал и работал с ним», — говорится в заявлении.
Родители Реффе также занимались парашютным спортом, и он с детства был приобщен к этому сложному и опасному виду спорта.
За свою карьеру Винсент Реффе проделал немало сложных трюков, в частности, совершил прыжок (совместно с Фредом Фюгеном) с самого высокого в мире небоскреба высотой в 828 м — здания
Реффе стал известен благодаря своим трюкаческим полетам, которые он выполнял, будучи членом команды Jetman Dubai, созданной швейцарским пилотом Ивом Росси по прозвищу «Джетмен» («реактивный человек»).
Оборудование, которое разработал Росси, позволяет членам команды развивать скорость в полете до 402 км/ч.
«Мы все время делаем
Заснятые на видео трюки Реффе часто получали миллионы кликов в соцсетях, например, выполненный им в паре с Фредом Фюгеном прыжок с вершины Юнгфрау в Швейцарских Альпах с залетом в летящий самолет.