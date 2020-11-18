Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Тест: угадайте страну по Деду МорозуЕжегодно 18 ноября в России отмечают день рождения Деда Мороза
Фоторепортажи
16Ливни привели к наводнению на Крите
25Жюри AAP Magazine показало победителей конкурса «Цвет»
14:45 (мск), источник: BBC News Русская служба

Французский трюкач Винсент Реффе погиб во время полёта на турбокрыльях

Французский трюкач Винсент Реффе погиб в Дубае во время тренировочного полета на турбореактивных крыльях из углеродного волокна.

Источник: ЕРА

Винсент Реффе был известен своими новаторскими трюками на реактивном ранце и входил в команду Jetman Dubai.

В своем заявлении команда сообщила, что 36-летний спортсмен погиб во время тренировки в Дубае, без каких-либо дополнительных подробностей. Ведется расследование обстоятельств его смерти.

Винсент Реффе, сентябрь 2020 года | Источник: GETTY IMAGES

«Винс был талантливым спортсменом, любимым и уважаемым членом нашей команды. Мы скорбим и молимся вместе с его близкими и теми, кто знал и работал с ним», — говорится в заявлении.

Новость
Экстремалы из Приморья прошли по канату во время тайфуна (видео)

Родители Реффе также занимались парашютным спортом, и он с детства был приобщен к этому сложному и опасному виду спорта.

За свою карьеру Винсент Реффе проделал немало сложных трюков, в частности, совершил прыжок (совместно с Фредом Фюгеном) с самого высокого в мире небоскреба высотой в 828 м — здания Бурдж-Халифа в Дубае.

Реффе стал известен благодаря своим трюкаческим полетам, которые он выполнял, будучи членом команды Jetman Dubai, созданной швейцарским пилотом Ивом Росси по прозвищу «Джетмен» («реактивный человек»).

Оборудование, которое разработал Росси, позволяет членам команды развивать скорость в полете до 402 км/ч.

«Мы все время делаем что-то, что никто не делал, — сказал Реффе в интервью Франс пресс в октябре. — У нас столько задумок, а жизнь коротка».

Заснятые на видео трюки Реффе часто получали миллионы кликов в соцсетях, например, выполненный им в паре с Фредом Фюгеном прыжок с вершины Юнгфрау в Швейцарских Альпах с залетом в летящий самолет.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"Стреляли под ноги, привезли на кладбище". В протестном Хабаровске решил...
"Откат на 30 лет назад". Зачем Жапаров переписывает Конституцию Кыргызст...
Аудитора Счетной палаты Михаила Меня задержали
Путин сравнил работу болеющих COVID врачей с подвигом времен ВОВ
Россиянам рассказали об опасности антисептика после мытья рук
Показаны лучшие фото животных 2020 года
Россиян ждут «метеокачели»: что это такое
В России могут запретить продажу текилы
Кино
Актер Майкл Б. Джордан назван самым сексуальным мужчиной года Такой титул звезде «Черной пантеры» присвоил журнал People
Новости партнеров
Новый 2021 год Быка: как пройдет и как его правильно встречать
Удивительное рядом: коммунисты против «детей войны»
И такое бывает: КПРФ не поддержали законопроект о «детях войны»
В бюджет Москвы заложили помощь жителям и малому бизнесу
Дети
Фото беременной Кети Топурия восхитило соцсети Певица готовится стать мамой во второй раз
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь