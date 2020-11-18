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18:00 (мск), источник: РИА Новости

Мосгорсуд признал законным приговор по делу «Седьмой студии»

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным приговор по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте «Платформа», главным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: РИА Новости

Кроме того, оставлено в силе решение о взыскании с фигурантов 129 миллионов рублей.

«Апелляционная инстанция постановила оставить приговор суда первой инстанции без изменения, жалобы — без удовлетворения», — сказали в пресс-службе.

Сам Серебренников приговор не обжаловал — его защита объяснила такое решение депрессией и усталостью от судов.

Однако все остальные фигуранты жалобы подали, поэтому апелляционная инстанция проверила законность всего приговора в целом.

Мещанский суд Москвы в июне приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба — 129 миллионов рублей.

Дело против экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности. Прокуратура между тем просила для всех фигурантов реальные сроки в колониях.

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