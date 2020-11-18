Мосгорсуд признал законным приговор по делу «Седьмой студии»

Кроме того, оставлено в силе решение о взыскании с фигурантов 129 миллионов рублей.
«Апелляционная инстанция постановила оставить приговор суда первой инстанции без изменения, жалобы — без удовлетворения», — сказали в пресс-службе.
Сам Серебренников приговор не обжаловал — его защита объяснила такое решение депрессией и усталостью от судов.
Однако все остальные фигуранты жалобы подали, поэтому апелляционная инстанция проверила законность всего приговора в целом.
Мещанский суд Москвы в июне приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба — 129 миллионов рублей.
Дело против экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности. Прокуратура между тем просила для всех фигурантов реальные сроки в колониях.