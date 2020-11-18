Следствие предъявило Меню обвинение

Следственный комитет предъявил аудитору Счетной палаты Михаилу Меню обвинение по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в крупном размере), сообщается на сайте ведомства.
Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
Следствие считает, что, когда Мень был губернатором Ивановской области, он вместе с бенефициарами компании «Группа «ПРОДО» создал преступную группу, чтобы похитить деньги, которые были выделены Минфином для поддержки региона. По версии СК, по указанию Меня были приняты документы, на основании которых ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов получило 700 млн руб. Как отмечает ведомство, эти деньги «на следующий день были похищены преступной группой».
СК напомнил, что ранее в рамках этого дела обвинения предъявили бывшему первому зампреду правительства Ивановской области Павлу Конькову и управляющему директору «Ивановского бройлера» Дмитрию Гришину. Они были задержаны летом 2019 года.
Утром 18 ноября Генпрокуратура направила в Совет Федерации представление с просьбой задержать Меня. Глава ведомства Игорь Краснов также призвал запретить аудитору определенные действия из опасений, что тот может оказать давление на свидетелей. Через несколько часов его задержали.
Сам Мень заявил, что узнал об обвинениях из СМИ, ему ничего об этом неизвестно. «Что это за ерунда? В первый раз слышу», — сказал он. Для представителя аудитора сообщения о просьбе задержать Меня также стали неожиданностью.
В Счетной палате отметили, что обвинения в отношении Меня касаются того периода, когда он еще не работал аудитором. Ведомство призвало к объективному расследованию.
Михаил Мень возглавлял Ивановскую область с 2005 по 2013 год, затем занял должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В Счетную палату он пришел в 2018 году.