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18:24 (мск), источник: РБК

В Берлине протестующих против закона о карантине разогнали из водометов

В Германии регулярно проходят демонстрации против ужесточения карантинных мер. На этот раз к парламенту хотели прорваться противники «Закона о защите от инфекций», который рассматривают в Рейхстаге.

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Полиция Берлина применила водометы, чтобы разогнать протестующих против ужесточения карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса, сообщает DW.

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Демонстранты направились к Рейхстагу, где депутаты рассматривают закон об усилении мер по борьбе с COVID-19. В протестах приняли участие несколько тысяч человек, они стучали в кастрюли и свистели в свистки, чтобы выразить протест против нового закона.

Полиция призвала демонстрантов уйти, однако они рассеялись и все ближе подходили к зданию парламента.

«Закон о защите от инфекций» предоставляет правительству право вводить новые меры по ограничению социальных контактов, правила ношения масок, закрывать магазины и запрещать спортивные мероприятия, а также определит порядок закрытия школ и детских садов и введения других ограничений для образовательных учреждений.

Защитники закона утверждают, что он обеспечит более прочную правовую основу для требований о социальной дистанции, ношении масок и ограничений на передвижение и посещение общественных мест, а также порядка отмены культурных и развлекательных мероприятий.

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Его противники считают, что законопроект вызовет чрезмерное вмешательство в фундаментальные права граждан, поскольку правительство сможет без согласования с парламентами федеральных земель вводить ограничения на всей территории Германии.

Если обе палаты парламента проголосуют за этот закон, он будет отправлен на подпись президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Последний шаг будет формальностью, отмечает издание.

В Германии регулярно проходят акции противников ограничений из-за пандемии. Одна из самых массовых состоялась 29 августа, тогда демонстранты также пытались прорваться к Рейхстагу — всего на улицы вышли более 38 тыс. протестующих. Полиция разогнала эту манифестацию и задержала более 300 человек.

Участники призывали снести 5G-вышки, отправить в отставку федеральное правительство и отменить ограничения, связанные с пандемией.
Видео
В Берлине протестующих против карантинных мер разогнали водометами

Некоторые держали плакаты с лозунгами «Заморозить демократию — без нас», «Остановить безумие Короны» и «Конец диктатуре Короны». Также собравшиеся скандировали «Сопротивление!», «Мы — народ!» и «Путин! Путин!».

По данным института Коха, всего с начала эпидемии в Германии выявили более 833 тыс. случаев заражения коронавирусом. Сейчас лечение проходят более 273 тыс. человек. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 17,5 тыс. новых положительных тестов на COVID-19.

За время эпидемии от коронавируса в Германии умерли более 13 тыс. человек.

Владислав Гордеев

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