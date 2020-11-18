В Берлине протестующих против закона о карантине разогнали из водометов

Полиция Берлина применила водометы, чтобы разогнать протестующих против ужесточения карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса, сообщает DW.
Демонстранты направились к Рейхстагу, где депутаты рассматривают закон об усилении мер по борьбе с COVID-19. В протестах приняли участие несколько тысяч человек, они стучали в кастрюли и свистели в свистки, чтобы выразить протест против нового закона.
Полиция призвала демонстрантов уйти, однако они рассеялись и все ближе подходили к зданию парламента.
«Закон о защите от инфекций» предоставляет правительству право вводить новые меры по ограничению социальных контактов, правила ношения масок, закрывать магазины и запрещать спортивные мероприятия, а также определит порядок закрытия школ и детских садов и введения других ограничений для образовательных учреждений.
Защитники закона утверждают, что он обеспечит более прочную правовую основу для требований о социальной дистанции, ношении масок и ограничений на передвижение и посещение общественных мест, а также порядка отмены культурных и развлекательных мероприятий.
Его противники считают, что законопроект вызовет чрезмерное вмешательство в фундаментальные права граждан, поскольку правительство сможет без согласования с парламентами федеральных земель вводить ограничения на всей территории Германии.
Если обе палаты парламента проголосуют за этот закон, он будет отправлен на подпись президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Последний шаг будет формальностью, отмечает издание.
В Германии регулярно проходят акции противников ограничений из-за пандемии. Одна из самых массовых состоялась 29 августа, тогда демонстранты также пытались прорваться к Рейхстагу — всего на улицы вышли более 38 тыс. протестующих. Полиция разогнала эту манифестацию и задержала более 300 человек.
Участники призывали снести 5G-вышки, отправить в отставку федеральное правительство и отменить ограничения, связанные с пандемией.
Некоторые держали плакаты с лозунгами «Заморозить демократию — без нас», «Остановить безумие Короны» и «Конец диктатуре Короны». Также собравшиеся скандировали «Сопротивление!», «Мы — народ!» и «Путин! Путин!».
По данным института Коха, всего с начала эпидемии в Германии выявили более 833 тыс. случаев заражения коронавирусом. Сейчас лечение проходят более 273 тыс. человек. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 17,5 тыс. новых положительных тестов на COVID-19.
За время эпидемии от коронавируса в Германии умерли более 13 тыс. человек.