Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Тест: угадайте страну по Деду МорозуЕжегодно 18 ноября в России отмечают день рождения Деда Мороза
Фоторепортажи
13Опасная течь: почему исчезает третий полюс Земли
25Жюри AAP Magazine показало победителей конкурса «Цвет»
22:24 (мск), источник: ТАСС

Михаил Мень не признал вину в хищении 700 млн рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в хищении 700 млн рублей аудитор Счетной палаты, бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень не признает вину. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мурад Мусаев.

Источник: РИА "Новости"

«Мой доверитель не понимает, о чем идет речь, растрату он не совершал», — сказал он.

По словам адвоката, Михаил Мень намерен сотрудничать со следствием и считает дело о растрате недоразумением.

Речь в расследовании идет о событиях 10-летней давности, он непрерывно пребывал на службе и ему тяжело восстановить эти события, но он точно не причастен к растрате. Он намерен давать показания и доказать свое честное имя, считает задержание недоразумением. Возможно, имеет место быть и оговор. Совершенно точно не совершал никакого преступления.
Мурад Мусаев
Адвокат Михаила Меня

«Объявлено, что в отношении Михаила Меня будет избираться мера пресечения в виде запрета определенных действий. Надеемся, что не будет излишних ограничений, чтобы он мог выполнять свою работу», — отметил Мусаев.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, 19 ноября следствие обратится в суд для избрания меры пресечения Меню в виде запрета определенных действий. До суда он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Следите за развитием темы Дело Михаила Меня
 Именно с ее подачи русский язык был исключен из обязательных предметов в школах
Режиссер призывает не верить тому, что говорит нам телевизор, и думать своей головой
Юрию Шатунову запретили петь песни «Ласкового мая»
Арестованный мэр Томска Кляйн обратился к горожанам
Сборная России проводит решающий матч в Лиге наций (трансляция)
Показаны лучшие фото животных 2020 года
В Берлине на акции протеста задержали не менее 365 человек
Пилот Винс Реффе погиб во время полета на турбокрыльях
Gnezdo.ru
МВД начало облавы на авто: кого ждут неприятности
Неудачное селфи модели обернулось гибелью
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Дени Байсаров не стал молчать о «помолвке»
Hi-Tech
Какой гаджет в «Черную пятницу» берут нарасхват Назван самый популярный товар
Горячие темы на Авто
Дрязги 617
Вакцина от Ковида производства России занимает ведущее место в мире по эффективности 460
создание темы 349
Армия СССР это всё же "армия предателей" или "армия предателей" действовала совместно с КГБ....? Демонтируя СССР. 308
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Богатырев и Арнтгольц официально поженились: фото
В РФ начали массово воровать катализаторы из авто
Эксклюзив со съемок сериала "Крюк"
Странность на могиле Жванецкого напугала народ
Новости партнеров
Чаще всего вирусом заболевают пожилые москвичи
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Бей по своим. Коммунисты не поддержали выплаты «детям войны»
Жители столицы – главный ресурс и ценность Москвы
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь