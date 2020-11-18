Арестованный мэр Томска обратился к горожанам

Кляйна 13 ноября задержали на рабочем месте. СК на основании материалов ФСБ возбудил в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 286 (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Кировский районный суд 14 ноября арестовал Кляйна, а 18 ноября на время следствия отстранил от должности. Вину градоначальник не признал.
Я с вами честен. Все принятые мною, иными органами и должностными лицами акты по этому земельному участку, территориальной и санитарно-защитной зонам имеются в открытых источниках. Каждый из вас сможет сделать свой вывод об обоснованности предъявленного мне обвинения и убедиться в его надуманности.
Говорится в заявлении Кляйна, опубликованном в Telegram-канале его адвокатов.
Временно отстраненный от должности градоначальник сообщает, что обвинение в превышении должностных полномочий базируется на показаниях местного бизнесмена Рината Аминова, «не совпадающих с фактами и законом».
«В текст обвинения, например, включен тезис о том, что если земельный участок, находящийся в производственной зоне (именно его приобрел Аминов), будет переведен в жилую зону, то это исключит возможность ОАО “Томское пиво” использовать помещения в указанной зоне по своему назначению. Нелепость этого очевидна даже не специалисту, однако мою корысть в отказе в переводе зоны усмотрели именно в этом», — говорится в обращении.
Кляйн поясняет, что его решение об отказе в переводе земель бизнесмена для застройки микрорайона «Мокрушинский» было связано с отсутствием транспортной развязки в этом районе. Также, по его словам, не были запланированы социальные объекты, не был решен вопрос с санитарной зоной Томского радиотехнического завода, которая была установлена еще в 2003 году.
Возможно, чьи-то бизнес-интересы пострадали из-за того, что томичи, а не бизнес были для меня всегда в приоритете. Я уверен в своей правоте и буду защищать свое честное имя.
По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу «Томское пиво». Кляйн долгое время был гендиректором ОАО «Томское пиво», но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. По данным СУСК, Кляйн остается акционером «Томского пива».
Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м. С 1994 года возглавлял компанию «Томское пиво», а после перехода на государственную службу, по крайней мере де-юре, отошел от управления компанией.