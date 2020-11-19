10:32 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Уголовное дело пошло лесом
Бывший чиновник Минобороны подозревается в масштабной афере с древесиной.
«Ъ» стали известны подробности уголовного дела заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина. Вместе с двумя другими фигурантами — своим первым заместителем Владиславом Холодковым и руководителем ООО «Оборонспецресурс» Максимом Аном — он подозревается в организации масштабной вырубки леса на территории воинских частей, который затем был продан в Китай. Ущерб от действий фигурантов, который они, по версии следствия, нанесли, ранее работая в структурах Минобороны, составляет более 4 млрд руб.
Минувшую ночь бывший начальник департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны Дмитрий Куракин, сменивший в 2012 году на этом посту скандально известную Евгению Васильеву,
Организатором криминальных схем следствие считает Дмитрия Куракина. Апробировать массовую вырубку леса под видом санитарной (удаление погибших и больных деревьев, бурелома
В частности, такие случаи были выявлены в Московской и Владимирской областях. Эта деятельность, как установили сотрудники ГУЭБиПК, осуществлялась по указанию Куракина начальником АО «Мальтинский военный лесхоз» Максимом Аном. Эта структура является одним из крупнейших лесных хозяйств в структуре военного ведомства, которое его и учредило еще в 2009 году. Согласно отраженным в финансовой отчетности данным, пик «благополучия» возглавляемой Аном организации пришелся на 2015 год, когда только официально удалось заработать более 427 млн руб. Нанесенный ущерб следствие сейчас оценивает в 1,3 млрд руб.
Основной задачей созданной в 2015 году структуры (в нее входят 119 участковых лесничеств, расположенных в 62 регионах) являются ликвидация пожаров, а также защита и воспроизводство лесов. Эту деятельность бывшее руководство «Оборонлеса» успешно совмещало с бизнесом.
По версии СКР, за взятки, сумма которых, по предварительным данным, составила порядка 40 млн руб., лес с территорий воинских частей продавался коммерсантам и практически весь уходил в Китай. Таким образом, были вырублены сотни тысяч гектаров леса, а нанесенный ущерб оценивается как минимум в 2,7 млрд руб.
Свою деятельность фигуранты свернули весной 2017 года, когда Куракин перешел сначала в ПАО «Ростелеком», а через полтора года стал министром экологии и природопользования Московской области (Холодков стал его заместителем). Отметим, что среди руководящего состава правительства Московской области по итогам 2019 года он стал самым обеспеченным чиновником, задекларировав доход в размере 14,1 млн руб. В его собственности, в частности, находятся земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м, дом около 192 кв. м, квартира более 200 кв. м. В качестве средства передвижения Куракин предпочитает мотоциклы. Их у него два — Honda CB 1100CA и MV Agusta Turismo Veloce Lusso 800.
Сами фигуранты расследования свою вину признают только частично. При этом Куракин отмечает, что действовал в рамках своих служебных полномочий, но мог допустить определенную халатность.
Сразу же после ухода из ДИО Куракина прекратило свою деятельность и АО «Мальтинский военный лесхоз», которое с мая 2017 года находится в стадии ликвидации. А его бывший руководитель Максим Ан переключился на утилизацию бытовых отходов, возглавив подмосковное ООО «Оборонспецресурс», которое с августа 2020 года также находится в стадии ликвидации. Отметим, что одним из учредителей этой фирмы являлось ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования Минобороны» (УЛХиП, входило в ДИО, а сейчас его правопреемник — департамент военного имущества). Расследование уголовного дела, фигурантами которого стали Куракин, Холодков и Ан, стало как раз продолжением расследования противоправной деятельности ведущего инженера УЛХиП Ильи Тарасевича, который к тому времени успел стать помощником одного из заместителей министра обороны России.
На них были организованы все те же мусорные полигоны, производилась лесозаготовка, а также строительство коттеджных поселков. В конце 2018 года по ходатайству ГВСУ СКР Хамовнический райсуд Москвы отправил Илью Тарасевича в СИЗО. На тот момент ему инкриминировалось получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 7,6 млн руб.
В конце прошлого года, когда бывший помощник замминистра обороны Тарасевич, по данным источника «Ъ», дал признательные показания не только о том, что на самом деле получил от коммерсантов 140 млн руб., но и якобы рассказал об участии в махинациях нынешних фигурантов, ему изменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Сейчас расследование этого дела близится к завершению, и вскоре оно будет передано в суд. Адвокат Ильи Тарасевича отказался обсуждать его дело.
Олег Рубникович