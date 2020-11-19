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10:32 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Уголовное дело пошло лесом

Бывший чиновник Минобороны подозревается в масштабной афере с древесиной.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Ъ» стали известны подробности уголовного дела заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина. Вместе с двумя другими фигурантами — своим первым заместителем Владиславом Холодковым и руководителем ООО «Оборонспецресурс» Максимом Аном — он подозревается в организации масштабной вырубки леса на территории воинских частей, который затем был продан в Китай. Ущерб от действий фигурантов, который они, по версии следствия, нанесли, ранее работая в структурах Минобороны, составляет более 4 млрд руб.

Минувшую ночь бывший начальник департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны Дмитрий Куракин, сменивший в 2012 году на этом посту скандально известную Евгению Васильеву, экс-начальник ФГАУ «Оборонлес» Владислав Холодков и бывший начальник АО «Мальтинский военный лесхоз» Максим Ан провели в СИЗО. В четверг их должны доставить в Басманный райсуд Москвы, где следователь ГСУ СКР намерен ходатайствовать об их аресте. Задержанным инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 159, 285 и 290 (мошенничество в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток).

По данным «Ъ», на данный момент сотрудникам ГУЭБиПК МВД удалось задокументировать два эпизода преступной деятельности бывших сотрудников военного ведомства.

Организатором криминальных схем следствие считает Дмитрия Куракина. Апробировать массовую вырубку леса под видом санитарной (удаление погибших и больных деревьев, бурелома и т. п.) на территории воинских частей по фальсифицированным документам чиновник начал в Западном военном округе в 2014 году.

Здесь, по версии правоохранителей, лес за взятки уничтожали в интересах, как правило, столичных и подмосковных коммерсантов, которые устраивали на месте делянок мусорные полигоны.
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В частности, такие случаи были выявлены в Московской и Владимирской областях. Эта деятельность, как установили сотрудники ГУЭБиПК, осуществлялась по указанию Куракина начальником АО «Мальтинский военный лесхоз» Максимом Аном. Эта структура является одним из крупнейших лесных хозяйств в структуре военного ведомства, которое его и учредило еще в 2009 году. Согласно отраженным в финансовой отчетности данным, пик «благополучия» возглавляемой Аном организации пришелся на 2015 год, когда только официально удалось заработать более 427 млн руб. Нанесенный ущерб следствие сейчас оценивает в 1,3 млрд руб.

По-настоящему группа Дмитрия Куракина, считают в СКР, развернулась в 2016 году в Центральном и Восточном военных округах. По версии следствия, начальнику ДИО удалось убедить свое руководство, что оздоровительные мероприятия в таежных массивах на территории местных воинских частей не проводились более 20 лет и в этом существует острая необходимость. В итоге, считает следствие, под топор пошли вполне здоровые кедры и лиственницы, а также многовековые сосны. За реализацию так называемой деловой древесины по указанию все того же Куракина, как считает следствие, отвечал начальник ФГАУ «Оборонлес» Владислав Холодков.

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Основной задачей созданной в 2015 году структуры (в нее входят 119 участковых лесничеств, расположенных в 62 регионах) являются ликвидация пожаров, а также защита и воспроизводство лесов. Эту деятельность бывшее руководство «Оборонлеса» успешно совмещало с бизнесом.

По версии СКР, за взятки, сумма которых, по предварительным данным, составила порядка 40 млн руб., лес с территорий воинских частей продавался коммерсантам и практически весь уходил в Китай. Таким образом, были вырублены сотни тысяч гектаров леса, а нанесенный ущерб оценивается как минимум в 2,7 млрд руб.

Свою деятельность фигуранты свернули весной 2017 года, когда Куракин перешел сначала в ПАО «Ростелеком», а через полтора года стал министром экологии и природопользования Московской области (Холодков стал его заместителем). Отметим, что среди руководящего состава правительства Московской области по итогам 2019 года он стал самым обеспеченным чиновником, задекларировав доход в размере 14,1 млн руб. В его собственности, в частности, находятся земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м, дом около 192 кв. м, квартира более 200 кв. м. В качестве средства передвижения Куракин предпочитает мотоциклы. Их у него два — Honda CB 1100CA и MV Agusta Turismo Veloce Lusso 800.

По данным «Ъ», следствие собирается арестовать активы чиновника, чтобы компенсировать нанесенный им ущерб.

Сами фигуранты расследования свою вину признают только частично. При этом Куракин отмечает, что действовал в рамках своих служебных полномочий, но мог допустить определенную халатность.

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Сразу же после ухода из ДИО Куракина прекратило свою деятельность и АО «Мальтинский военный лесхоз», которое с мая 2017 года находится в стадии ликвидации. А его бывший руководитель Максим Ан переключился на утилизацию бытовых отходов, возглавив подмосковное ООО «Оборонспецресурс», которое с августа 2020 года также находится в стадии ликвидации. Отметим, что одним из учредителей этой фирмы являлось ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования Минобороны» (УЛХиП, входило в ДИО, а сейчас его правопреемник — департамент военного имущества). Расследование уголовного дела, фигурантами которого стали Куракин, Холодков и Ан, стало как раз продолжением расследования противоправной деятельности ведущего инженера УЛХиП Ильи Тарасевича, который к тому времени успел стать помощником одного из заместителей министра обороны России.

Как уже рассказывал «Ъ», следствие считает, что Тарасевич, отвечавший в ФГКУ УЛХиП за работу с филиалами, за взятки организовал выделение земельных участков военного ведомства коммерсантам.

На них были организованы все те же мусорные полигоны, производилась лесозаготовка, а также строительство коттеджных поселков. В конце 2018 года по ходатайству ГВСУ СКР Хамовнический райсуд Москвы отправил Илью Тарасевича в СИЗО. На тот момент ему инкриминировалось получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 7,6 млн руб.

В конце прошлого года, когда бывший помощник замминистра обороны Тарасевич, по данным источника «Ъ», дал признательные показания не только о том, что на самом деле получил от коммерсантов 140 млн руб., но и якобы рассказал об участии в махинациях нынешних фигурантов, ему изменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Сейчас расследование этого дела близится к завершению, и вскоре оно будет передано в суд. Адвокат Ильи Тарасевича отказался обсуждать его дело.

Олег Рубникович

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