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08:44 (мск), источник: Интерфакс

100 тысяч жителей Приморья остались без света из-за ледяного дождя

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Энергоснабжение нарушено почти в 40 населенных пунктах Приморского края из-за циклона, который принес ледяной дождь и сильный ветер, сообщается на сайте Минэнерго.

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«По сообщениям ПАО “РусГидро” и Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Приморском крае, из-за неблагоприятных погодных условий (ветер до 30 м/с, мокрый снег) происходят отключения в электрических сетях 35−220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ», — говорится в сообщении.

Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городах Владивосток и Артем, а также в 37 населенных пунктах Шкотовского и Надеждинского районов — около 100 тысяч человек. Мощность отключенных потребителей — 80,5 МВт.

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Произошел сбой в движении одного пригородного поезда продолжительностью 42 минуты и 22 грузовых поездов, максимальная задержка составила 2,5 часа, говорится в сообщении.

Ранее власти Приморья сообщали, что без света остались около 30 тыс. человек.

К аварийно-восстановительным работам в зоне ответственности АО «Дальневосточной распределительной сетевой компании» привлечено 56 бригад в составе 169 человек и 76 единиц специальной техники, в зоне ответственности АО «Оборонэнерго» — 16 бригад в составе 57 человек и 21 единицы техники.

Ночью почти на всей территории края шел ледяной дождь и снег, сопровождавшиеся сильным ветром. Погодные условия привели к обледенению проводов и вызвали отключения потребителей. Температура воздуха — два градуса мороза.

Автовокзал Владивостока в четверг отменил 57 междугородних рейсов из-за гололеда и снега, в городе сбои в работе общественного транспорта. Также сообщалось о задержках вылетов рейсов из местного аэропорта.

В пресс-службе мэрии Владивостока призывали руководителей предприятий сократить рабочий день из-за непогоды, чтобы люди добрались домой до вечернего часа пик.

В Приморье действует штормовое предупреждение. Активный южный циклон, смещающийся с Желтого моря, ночью охватил большую часть края, кроме северных районов. Наиболее интенсивные осадки отмечались на юге региона.

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