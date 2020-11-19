08:44 (мск), источник: Интерфакс
100 тысяч жителей Приморья остались без света из-за ледяного дождя
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Энергоснабжение нарушено почти в 40 населенных пунктах Приморского края
«По сообщениям ПАО “РусГидро” и Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Приморском крае,
Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городах Владивосток и Артем, а также в 37 населенных пунктах Шкотовского и Надеждинского районов — около 100 тысяч человек. Мощность отключенных потребителей — 80,5 МВт.
Произошел сбой в движении одного пригородного поезда продолжительностью 42 минуты и 22 грузовых поездов, максимальная задержка составила 2,5 часа, говорится в сообщении.
Ранее власти Приморья сообщали, что без света остались около 30 тыс. человек.
К
Ночью почти на всей территории края шел ледяной дождь и снег, сопровождавшиеся сильным ветром. Погодные условия привели к обледенению проводов и вызвали отключения потребителей. Температура воздуха — два градуса мороза.
Автовокзал Владивостока в четверг отменил 57 междугородних рейсов
В Приморье действует штормовое предупреждение. Активный южный циклон, смещающийся с Желтого моря, ночью охватил большую часть края, кроме северных районов. Наиболее интенсивные осадки отмечались на юге региона.