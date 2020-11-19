Бетонная плита упала на автомобиль во Владивостоке во время снегопада

В местных социальных сетях в четверг появилась видеозапись падения плиты на улице Нейбута. Мужчина чистил иномарку от снега, когда услышал треск наверху. Он успел отбежать от машины.
«Сейчас это место происшествия, и владелец авто, скорее всего, сам не даст никому убрать эту плиту. Должна приехать полиция, и только после этого УК будет убирать», — сообщили в пресс-службе.
Мокрый снег и ледяной дождь, пришедшие на юг Приморского края, стали причиной перекрытия нескольких дорог в регионе, отключений света, перебоев с водой и теплом. Во Владивостоке за ночь выпало 10 мм осадков в виде дождя со снегом и ледяного дождя, здесь наблюдается сильный гололед, на острове Русском отмечены перебои в движении общественного транспорта, падение деревьев из-за налипания льда.
Мэрия Владивостока рекомендовала предприятиям сократить рабочий день. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал приморцам без необходимости не выезжать на автотранспорте, а руководителям компаний и предприятий в пятницу максимально перевести сотрудников на удаленный режим работы.