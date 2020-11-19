Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Не один домаИз-за пандемии коронавируса для миллионов людей по всему миру дом впервые в жизни превратился в офис
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки животных этого года
9Сила огня и стали: чем оснащается современная российская артиллерия
11:10 (мск), источник: ТАСС

Бетонная плита упала на автомобиль во Владивостоке во время снегопада

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. /ТАСС/. Бетонная плита с верхнего этажа жилого дома во Владивостоке упала на припаркованный у подъезда автомобиль, когда его хозяин очищал машину от наледи. Как сообщили журналистам в администрации города, убрать плиту управляющая компания сможет после осмотра места полицией.

Фоторепортаж
Последствия ледяного дождя во Владивостоке

В местных социальных сетях в четверг появилась видеозапись падения плиты на улице Нейбута. Мужчина чистил иномарку от снега, когда услышал треск наверху. Он успел отбежать от машины.

Видео
Снежный апокалипсис в Приморье спровоцировал транспортный коллапс

«Сейчас это место происшествия, и владелец авто, скорее всего, сам не даст никому убрать эту плиту. Должна приехать полиция, и только после этого УК будет убирать», — сообщили в пресс-службе.

Мокрый снег и ледяной дождь, пришедшие на юг Приморского края, стали причиной перекрытия нескольких дорог в регионе, отключений света, перебоев с водой и теплом. Во Владивостоке за ночь выпало 10 мм осадков в виде дождя со снегом и ледяного дождя, здесь наблюдается сильный гололед, на острове Русском отмечены перебои в движении общественного транспорта, падение деревьев из-за налипания льда.

Мэрия Владивостока рекомендовала предприятиям сократить рабочий день. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал приморцам без необходимости не выезжать на автотранспорте, а руководителям компаний и предприятий в пятницу максимально перевести сотрудников на удаленный режим работы.

 Именно с ее подачи русский язык был исключен из обязательных предметов в школах
Режиссер призывает не верить тому, что говорит нам телевизор, и думать своей головой
Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 2 млн
ЮНИСЕФ предупредил о «потерянном поколении» детей
Многодетным семьям дадут 450 тысяч на стройку и ремонт жилья
Названа доля «настоящих мужчин» в России
Замерзший город: во Владивостоке прошел ледяной дождь (фото)
Подмосковный министр обвиняется в продаже леса в Китай на 4 млрд
Чем оснащается современная российская артиллерия (фото)
Авто
В Казахстане «призрак девушки» напугал автомобилистов Чтобы избавиться от приведения, местные аксакалы принесли в жертву скот и прочитали молитву. Полиции пришлось провести проверку
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Бабуля 20 лет никого не впускала в квартиру. Соседка поняла почему
Чаще всего вирусом заболевают пожилые москвичи
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Дети
Шепелев показал редкое фото сына от Фриске Платону уже 7 лет
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь